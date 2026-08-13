Aterrizan Topos Aztecas en Colombia tras el fuerte terremoto de 7.4

Los Topos Aztecas, reconocida organización de voluntarios mexicanos especializada en labores de búsqueda y rescate, ya se encuentran en Cali, Colombia, para apoyar a los equipos que trabajan tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el suroccidente del país.

La llegada de los especialistas mexicanos ocurre mientras continúan las labores de atención a las personas afectadas por el movimiento telúrico. Su experiencia en emergencias y operaciones de rescate permitirá que se incorporen a los trabajos que se realizan en las zonas que resultaron afectadas.

Los rescatistas mexicanos viajaron a Colombia con el objetivo de colaborar directamente en las tareas de búsqueda y rescate de posibles víctimas tras el terremoto.

Los Topos Aztecas cuentan con experiencia en operaciones de emergencia derivadas de desastres naturales, particularmente en escenarios donde es necesario localizar y rescatar personas que pudieran encontrarse atrapadas entre estructuras.

Su presencia en Cali representa la incorporación de personal especializado a los equipos que ya se encuentran trabajando en la zona afectada por el sismo.

De acuerdo con la información difundida sobre su llegada, los Topos Aztecas se sumarán a las labores de búsqueda y rescate, con atención principalmente a las personas que pudieran haber resultado afectadas por el terremoto.

El trabajo de los especialistas se desarrolla en coordinación con los equipos que atienden la emergencia en Colombia. La prioridad durante estas operaciones es localizar a posibles sobrevivientes y brindar apoyo en las zonas donde se requiera la intervención de personal capacitado.

La participación de los voluntarios mexicanos también refleja la experiencia que México ha desarrollado en materia de atención a emergencias provocadas por terremotos.

Los Topos Aztecas son conocidos por su participación en labores de rescate dentro y fuera de México. Su trabajo se ha relacionado especialmente con emergencias provocadas por terremotos, donde las primeras horas después de un desastre pueden ser determinantes para encontrar personas con vida.

En esta ocasión, el grupo se trasladó hasta Colombia para colaborar con las autoridades y equipos de emergencia locales después del fuerte movimiento registrado en el suroccidente del país.

La llegada de los rescatistas mexicanos ocurre mientras Colombia mantiene las labores de evaluación y atención de los daños ocasionados por el terremoto.

#Colombia 🇲🇽🚨 ¡Los Topos Aztecas ya están en Cali! La reconocida organización de voluntarios mexicanos llegó a la ciudad para sumarse a las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto.



🆘 Con amplia experiencia en emergencias y misiones de rescate después de fuertes… pic.twitter.com/ad9mFcDyaV — Vanguardia (@vanguardiacom) August 12, 2026

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