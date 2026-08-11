Afinan estrategia PAN Chihuahua y dirigencia nacional rumbo a elecciones de 2027

La presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, sostuvo este lunes una reunión de trabajo con el dirigente nacional del partido, Jorge Romero, para revisar la agenda política de Acción Nacional en Chihuahua y los retos que enfrentará rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante el encuentro analizaron los próximos calendarios de actividades y el avance en el registro de ciudadanos mediante la aplicación del PAN, herramienta con la que buscan facilitar la incorporación de personas interesadas en participar en el partido. Álvarez adelantó además que Jorge Romero realizará próximamente una visita a Chihuahua.

Por su parte, el dirigente nacional aseguró que uno de los principales temas de la reunión fue el escenario electoral de 2027 y expresó su confianza en que Acción Nacional conservará el gobierno estatal. “Platicamos sobre los retos que vienen rumbo a 2027 y algo que tenemos muy claro: el estado seguirá siendo azul”, manifestó.