Prevé Acción Juvenil reunir a más de mil 500 jóvenes en su Encuentro Estatal 2026

En el marco del Día Internacional de la Juventud, la secretaria estatal de Acción Juvenil, Carolina Sotelo, presentó el Encuentro Estatal Acción Juvenil 2026, que reunirá a más de mil 500 jóvenes de distintos municipios de Chihuahua.

El encuentro se realizará el próximo 29 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana, en Lago Di Como, en la ciudad de Chihuahua, y contará con la participación del comunicador e influencer Gustavo Macalpin como ponente estelar.

Durante la presentación, Carolina Sotelo destacó que este encuentro es resultado del trabajo que Acción Juvenil ha realizado durante el último año, recorriendo municipios, escuchando a las juventudes y generando espacios para que puedan participar, capacitarse y expresar sus ideas.

“Hay una generación que quiere participar, prepararse e involucrarse en el presente y futuro de nuestro estado. Queremos que sepan que en Acción Juvenil tienen un espacio para hacerlo”, señaló.

Por su parte, el director operativo estatal de Acción Juvenil, Sergio Chaparro, informó que el evento estará dirigido a jóvenes de entre 15 y 26 años y será completamente gratuito. Además, señaló que ya se trabaja en la logística para recibir a jóvenes provenientes de diferentes regiones del estado.

Carolina Sotelo invitó a las juventudes chihuahuenses a sumarse a este encuentro y ser parte activa de las decisiones y acciones que impactan a sus comunidades.

“Los jóvenes no son solamente el futuro: son el presente de Chihuahua”, concluyó.

Desde PAN Chihuahua, Acción Juvenil refrenda su compromiso de seguir abriendo espacios para escuchar, formar e impulsar a una nueva generación de jóvenes que quiere participar y hacer la diferencia en Chihuahua.