A casi un mes de que chocara su vehículo al conducir presuntamente ebrio y ser detenido porque portaba un arma, el delegado de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en Zongolica, Bernardino Tzanahua Anastasio, fue destituido de su cargo.

El pasado 19 de diciembre de 2025 el funcionario de la SEV y ex presidente municipal de Texhuacan fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con base en Ciudad Mendoza.

Su aseguramiento se debió a su presunta responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego sin el permiso correspondiente, así como daños a infraestructura federal y conducción en presunto estado de ebriedad.

El ahora ex funcionario estatal conducía una camioneta Suzuki Jimny modelo 2026, la cual circulaba de manera irregular sobre la avenida Ignacio Zaragoza en la colonia La Quinta, tramo carretero Zongolica–San Juan Texhuacan.

En ese punto la unidad se impactó de frente contra un poste que es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de ubicarse frente a las instalaciones de la Guardia Nacional (GN).

Choca su camioneta estando ebrio y se le cae un arma de fuego de la que no tenía permiso de portación

Un grupo de policías estatales fueron quienes llegaron hata el sitio para atender la situación, además de atestiguar la manera en que al bajar del vehículo, a Bernardino Tzanahua se le cayó el arma que llevaba consigo.

Más tarde se dictaminó que el hombre no contaba con permiso para porta dicha arma de fuego.

Tuvo que pasar un mes para que Bernardino fuera separado de su cargo como delegado regional de la SEV.

La noticia se dio a conocer debido a que él mismo ha comenzado a despedirse de los supervisores escolares y personal docente de distintos planteles y niveles educativo.

Hasta este martes, la Secretaría de Educación de Veracruz se mantiene sin titular.

