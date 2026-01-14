Este 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión, una fecha que invita a hacer una pausa para hablar de salud mental, derribar estigmas y recordar que pedir ayuda también es una forma de valentía.

En este contexto, la directora de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, exhortó a la ciudadanía a priorizar el cuidado de su salud mental y a brindar apoyo a quienes enfrentan este trastorno, que afecta a millones de personas en el mundo.

“La depresión no es una debilidad, es una enfermedad que puede afectar a cualquiera, sin importar edad o género; es fundamental que eliminemos los prejuicios en torno a ella y fomentemos el acceso a tratamientos psicológicos y psiquiátricos”, señaló la funcionaria.

Aunque no existe una causa única que explique la depresión, especialistas coinciden en que su aparición está relacionada con la interacción de factores sociales, psicológicos y biológicos.

Por ello, Santana Fernández subrayó la importancia de reconocer los síntomas para buscar ayuda a tiempo.

Entre las señales más comunes se encuentran la sensación persistente de tristeza o vacío, la pérdida de interés en actividades cotidianas, cambios en el apetito o en el sueño, fatiga constante y dificultad para concentrarse o tomar decisiones.

La directora de Salud indicó que si estos síntomas se mantienen durante varias semanas, es fundamental acudir con un profesional, además, recordó que la Dirección de Salud ofrece asesoría psicológica gratuita a través del Centro de Salud Urbano B, ubicado en las calles Puerto Anzio y Puerto Progreso, en la colonia Portal del Roble.

Durante el año 2025, la dependencia registró mil 731 consultas psicológicas, cifra que refleja la necesidad de seguir fortaleciendo la atención y la conciencia sobre la salud mental en la comunidad.

Santana Fernández reiteró que el bienestar mental es tan importante como la salud física, ya que ambas son indispensables para llevar una vida plena y equilibrada.