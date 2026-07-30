–De la Peña ficha a Rocío Reza, la lleva a su equipo

–Despensas no compran la paz en Guadalupe y Calvo

Vaya imagen la que está regalando el Comité Municipal del PAN en Ciudad Juárez.

Mientras la carrera rumbo al 2027 avanza sin control, en la vieja casona de la 16 de Septiembre y 5 de Mayo del PAN lo único que se mueve son las moscas estériles, las cadenas y los candados que mantienen cerradas las puertas.

Nomás faltó colgar el clásico letrero de “Cerrado por vacaciones”.

Dicen los malpensados que el dirigente panista, Ulises Pacheco, decidió cambiar las reuniones de estructura por una buena dosis de sol, arena y mar. Lo imaginan en bermudas, huaraches, camiseta de tirantes y un coco en la mano, disfrutando del descanso mientras el comité luce más desolado que las oficinas de Pueblito Mexicano en puente largo.

El detalle es que la política difícilmente se toma vacaciones. Mucho menos cuando enfrente está Morena, que trae a su raza recorriendo colonias, armando comités, sumando operadores y haciendo presencia territorial prácticamente todos los días.

Dentro del propio PAN ya comenzaron los cuchicheos. Hay quienes aseguran que Pacheco todavía no termina de acomodarse en la dirigencia y ya dejó el changarro con llave. Otros, más filosos, recuerdan que ni siquiera lleva ni un añito en las filas albiazules como para darse el lujo de desaparecer cuando el partido necesita mostrar músculo.

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Vaya que en el PAN las señales ya no se mandan con humo… ahora se publican en redes sociales. Y quien decidió “abrirse de capa” fue Rocío Reza, que dejó de lado cualquier misterio para salir a levantarle la mano a Santiago de la Peña rumbo a la carrera por la alcaldía de Chihuahua.

El secretario de gobierno de Maru Campos y el exfiscal César Jáuregui se disputan los liderazgos y los activos humanos del panismo, en una franca pelea por la alcaldía de chihuahuitas tierras.

El espaldarazo no es menor. Reza no es una militante cualquiera. Fue dirigente estatal del PAN, diputada local, diputada federal y hoy forma parte del gabinete de Marco Bonilla.

Por eso llamó la atención que el encuentro con Santiago ocurriera lejos de oficinas de palacio estatal y terminara con una declaración pública donde habló de gobiernos humanistas, unidad, liderazgo y futuro.

El secretario General de Gobierno ya empieza a sumar respaldos visibles entre las figuras tradicionales del panismo.

Santiago de la Peña no solo acumula reflectores desde su cargo público; ahora también empieza a sumar adhesiones de personajes con estructura, historia y relaciones dentro del partido.

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Algo tuvieron que mover las imágenes de familias abandonando sus comunidades en Guadalupe y Calvo para que, ahora sí, en Palacio Estatal se reuniera prácticamente todo el gabinete.

La gober Maru Campos ordenó revisar el plan de atención para las personas desplazadas y la lista de apoyos es larga: alimentos, atención médica, asesoría jurídica, apoyo psicológico, vivienda temporal, educación, empleo y hasta intérpretes para las comunidades indígenas.

El mensaje es claro: el Estado busca atender a quienes tuvieron que salir corriendo de sus casas debido a la violencia.

Pero la bronca es que ninguna despensa reemplaza la tranquilidad de dormir en el propio hogar. Mientras las autoridades llevan toneladas de ayuda y programas sociales, la verdadera pregunta sigue siendo cuándo podrán regresar esas familias sin el miedo de encontrarse con los de la maña armados hasta los dientes en el camino.

Eso sí, la Secretaría de Seguridad presume resultados como la detención de decenas de generadores de violencia detenidos, armas aseguradas, campamentos criminales destruidos y plantíos de droga erradicados.