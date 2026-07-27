–Marytoña prende la mecha contra Manque

–La tragedia del niño fallecido en un automóvil

Y el que terminó por despejar cualquier especulación fue el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, quien decidió salir, sin rodeos, a levantarle la mano a Andrea Chávez en la carrera por la candidatura de Morena al Gobierno de Chihuahua.

Hace apenas unos años, Loera era el principal referente del obradorismo en el estado. Fue delegado de Bienestar, candidato a gobernador, operador político de la Cuarta Transformación y hoy presume ser el senador más votado en la historia de Chihuahua. Trayectoria le sobra. Lo que hoy parece escasearle es un proyecto propio con viabilidad rumbo al 2027.

Por eso no pasó desapercibida la extensa publicación que compartió en redes sociales. Primero hizo un recuento de sus credenciales dentro de Morena y de su cercanía con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, para rematar con un respaldo abierto a Andrea Chávez, asegurando que la simpatía de la mayoría de los chihuahuenses está de su lado.

Y es que en Morena las candidaturas no se obtienen por antigüedad ni por los méritos acumulados. Se construyen con posicionamiento, respaldo interno y la lectura correcta de los tiempos políticos. El senador parece haber asumido esa realidad y optó por sumarse al proyecto que hoy luce con mayores posibilidades, antes que insistir en una aspiración que perdió fuerza.

El mensaje, además, tiene destinatarios muy claros dentro del partido. Más que un reconocimiento a Andrea Chávez representa una señal para quienes aún alimentan la esperanza de competir por la candidatura: Loera ya tomó una decisión y apuesta por cerrar filas en torno a quien considera la carta más fuerte de Morena en Chihuahua.

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Y quien terminó en el centro del ring fue la diputada federal panista Manque Granados, luego de que la morenista María Antonieta Pérez la acusara de promover la violencia verbal contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según la legisladora juarense, el pecado de Manque fue difundir en sus redes sociales expresiones de un ciudadano dirigidas al gobierno federal.

Para Marytoña, no se trató de un ejercicio de crítica política, sino de un acto que alimenta la violencia contra una mujer que ocupa la Presidencia de la República. Y de paso le soltó que, por unos cuantos “likes”, terminó renunciando al compromiso de defender una vida libre de violencia para las mujeres.

El tema no es menor. En tiempos donde la conversación pública se libra más en TikTok, Facebook y X que en las tribunas legislativas, cada publicación termina convertida en combustible para la confrontación.

Lo curioso es que quienes hoy exigen moderación suelen olvidar el discurso cuando la crítica apunta hacia la oposición, mientras que los adversarios hacen exactamente lo mismo cuando les toca estar del otro lado.

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El calor no perdona y el descuido tampoco. Ayer los juarenses volvieron a sacudirse con una tragedia que nadie quisiera contar, un niño de apenas cuatro años perdió la vida después de quedar encerrado en un automóvil bajo un calor capaz de convertir cualquier vehículo en un horno en cuestión de minutos.

No sirve buscar culpables desde la comodidad de las redes sociales, donde abundan los jueces de teclado. Lo que sí toca es recordar que estas historias no son accidentes inevitables; son tragedias que pueden prevenirse.

Mientras los bomberos y rescatistas hacían hasta lo imposible por devolverle el aliento al pequeño, la realidad terminó imponiéndose. Ni las maniobras de reanimación ni la desesperación de la familia pudieron cambiar un desenlace trágico.

Cada verano las autoridades lanzan campañas para advertir que nunca se debe dejar a un menor dentro de un vehículo, ni siquiera por unos minutos. Y cada verano aparece un caso que nos recuerda que el calor no da segundas oportunidades. En cuestión de minutos, la temperatura dentro de un automóvil puede alcanzar niveles letales.

Más allá de lo que determinen las investigaciones, esta tragedia debe servir para sacudir conciencias. Padres, madres, abuelos, tíos, vecinos… nadie está exento de un descuido, pero precisamente por eso la prevención tiene que convertirse en una costumbre.