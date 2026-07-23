–Se le terminan vacaciones a Bonilla con aroma de campaña

–Ahora sale encuesta a favor de precandidato Cruz Pérez Cuéllar

Y vaya que el negocio anda más caliente que nunca desde que explotó el escándalo del Crematorio Plenitud, donde los cadáveres apilados y las cenizas falsas dejaron al descubierto que algunos hicieron de la desgracia ajena un modelo de negocios.

Ahora la polémica alcanzó a la funeraria Luz Divina.

Resulta que la empresa presumía tener un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común para canalizar a quienes reciben apoyos económicos para gastos funerarios.

Pero la subsecretaria Austria Galindo salió a apagar el incendio antes de que prendiera más: dijo que no existe contrato, convenio ni exclusividad con ninguna funeraria.

La aclaración no es menor. Porque cuando de por medio hay apoyos públicos de hasta 20 mil pesos para familias que atraviesan uno de los momentos más difíciles de su vida, cualquier sospecha de favoritismo huele peor que un expediente del crematorio Plenitud.

El problema es que la confianza ya quedó hecha cenizas.

Después del caso Plenitud, cualquier vínculo entre autoridades y empresas funerarias despierta sospechas inmediatas.

La ciudadanía ya no compra explicaciones tan fácilmente, y menos cuando colectivos de víctimas empiezan a exhibir documentos, adjudicaciones directas y presuntas relaciones privilegiadas.

Hace falta abrir los expedientes, transparentar cada peso entregado, informar cuántos apoyos se han otorgado, a qué funerarias terminaron llegando esos recursos y bajo qué criterios.

Esa es un pendiente de Austria Galindo.

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En Morena, la senadora Andrea Chávez y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar traen bien aceitadas sus propias encuestas.

Apenas ayer comentamos aquí la de Rubrum, donde las preferencias preelectorales colocaban al frente a la legisladora.

Ahora salió a la luz pública la encuesta de CE Research, que le da la ventaja a Pérez Cuéllar.

En el nuevo sondeo aparece Cruz con un contundente 50.5 por ciento de las preferencias para convertirse en el candidato morenista a la gubernatura de Chihuahua. Es decir, él solo suma más que todos los demás aspirantes juntos.

Nada mal para quienes hace apenas unos meses aseguraban que su liderazgo ya venía de bajada.

La sorpresa, aunque no tanto, es que Andrea Chávez conserva un sólido 30.8 por ciento. Para muchos es la amplia favorita.

La senadora sigue siendo un activo importante para Morena y demuestra que mantiene una base electoral considerable. Sin embargo, la diferencia de casi veinte puntos deja claro que, por ahora, la competencia tiene un puntero bastante definido.

Esta encuesta anda muy mal, pues ponen a Rossana Díaz con un 8.0 por ciento -pero a ella ya la corrieron de Morena-, a Luis Carlos Arrieta con 5.5 y a Martín Chaparro con 4.4. Números que, siendo francos, los colocan más como actores de reparto que como protagonistas de la película.

Claro, las encuestas son fotografías del momento y no actas de defunción política.

Falta mucho trecho, vendrá la estira y afloje, negociaciones y, como suele ocurrir en Morena, la decisión final también pasará por Palacio Nacional.

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Dicen que en política no hay coincidencias, nomás calendarios bien acomodados.

Y por eso más de uno levantó la ceja cuando Marco Bonilla anunció que se tomaría unos días de vacaciones. Oficialmente, el alcalde capitalino está fuera desde el pasado lunes y regresa el próximo lunes.

Pero en los pasillos del PAN la lectura es otra. Hay quienes aseguran que este receso no sólo le servirá a Bonilla para descansar, sino para afinar la siguiente jugada rumbo al 2027.

Marco recarga baterías, y la cúpula azul ya empieza a mover las piezas para la operación política que buscará convertirlo en el abanderado panista a la gubernatura.

No son pocos los que apuestan a que la licencia definitiva al Ayuntamiento es cuestión de días. Primero vendrá el regreso a la agenda pública, luego vendrá la separación del cargo y luego la esperada nominación que muchos en Acción Nacional esperan con ansias.