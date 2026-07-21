— El Bayo llevó el modelo Anticorrupción de Chihuahua a Washington

–Maru aterrizará con 80 millones de dólares de inversión para el Estado

Por los rumbos del Municipio hay una duda que anda brincando de oficina en oficina: ¿quién habrá convencido al alcalde en funciones, Héctor Ortiz, de fusilarse el formato de “Quién es quién en las mentiras” de las mañaneras? Porque de creatividad, la verdad, nomás no presumieron mucho.

Resulta que la nueva sección “Mentiras al Descubierto” nació con la promesa de exhibir las supuestas falsedades de los adversarios políticos.

Lo curioso es que arrancó desmintiendo información que, en algunos casos, terminó confirmando. Ahí está el ejemplo del puente del Eje Vial Juan Gabriel y bulevar Zaragoza: el Municipio quiso tachar de mentira que la obra se canceló este año, pero terminó reconociendo que el presupuesto fue reasignado y que la licitación apenas saldría hasta octubre. O sea, cambió el calendario… y también el discurso.

Da la impresión de que en el crucismo ya no saben cómo contener las críticas que llegan desde el PAN y otros frentes. Unas tendrán sustento, otras serán exageradas, pero responder con un segmento oficial dedicado a exhibir opositores huele más a estrategia de control de daños que a ejercicio de transparencia.

Porque una cosa es aclarar información y otra muy distinta convertir una conferencia institucional en ring político. Al final, cuando el gobierno dedica más tiempo a responder a sus críticos que a presumir resultados, el mensaje que termina enviando es que las críticas sí le están pegando.

**********

Mientras en Chihuahua algunos peces gordos corruptos como el paseño Javier Corral todavía andan sueltos, hubo quien prefirió cambiar el calor grillo por el aire acondicionado de Washington.

El Bayo, Abelardo Valenzuela, hizo maletas y apareció nada menos que como conferencista magistral en un foro donde el menú no incluía promesas de campaña, sino cárteles, crimen transnacional, lavado de dinero y combate a la corrupción.

No fue cualquier seminario para tomarse la foto. En el encuentro organizado por el American Conference Institute y el Colegio de Abogados del Distrito de Columbia se sentaron especialistas, abogados, financieros y autoridades de ambos lados de la frontera para discutir asuntos que pesan mucho más que cualquier pleito doméstico entre partidos.

Y ahí, el fiscal anticorrupción presumió el modelo chihuahuense como ejemplo de fortalecimiento institucional.

Habló de recuperar recursos públicos, de cerrar espacios a la corrupción y de que la impunidad ya no solo es un problema administrativo, sino un riesgo para la seguridad y la economía de Norteamérica.

************

Vaya, quién lo iba a decir… Resulta que el tan criticado viajecito de Maru Campos a Inglaterra ya empezó a dar dividendos.

Porque mientras más de uno aseguraba que la gira era puro turismo con cargo al erario, desde la Feria Aeroespacial de Farnborough llegó el primer anuncio de peso: ATI Forged Products soltará una inversión de 80 millones de dólares para instalar una nueva operación en Chihuahua y crear más de 230 empleos especializados.

Lo interesante no son solamente los 80 millones de dólares, sino el tipo de empleos que vienen. Técnicos, ingenieros y manufactura de alta especialización no son precisamente plazas improvisadas. Ahí está la apuesta por mantener a Chihuahua en la liga grande de la industria aeroespacial, donde ya presume ser uno de los clústeres más importantes del país.

Claro que tampoco faltarán quienes digan que una golondrina no hace verano y que todavía falta ver cuándo aterrizan las máquinas, cuándo comienzan las contrataciones y si la derrama realmente beneficia a los proveedores locales.

Por lo pronto, Maru Campos podrá presumir que su paso por Inglaterra ya dejó algo más que fotografías oficiales. Y de paso les dio respuesta a quienes aseguraban que el viaje era únicamente para pasearse entre aviones y salones de exhibición.