Citlalli Hernández es nombrada como presidenta de Comisión Nacional de Elecciones en Morena

Citlalli Hernández asumió un nuevo rol al interior de Morena, luego de dejar la Secretaría de las Mujeres para integrarse formalmente a la estructura electoral del partido rumbo al proceso de 2027.

La dirigencia nacional confirmó que Hernández fue nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, instancia responsable de conducir los trabajos relacionados con la definición de candidaturas, la organización interna y la coordinación con los partidos aliados. Su llegada busca fortalecer la estrategia del movimiento en un periodo clave para la preparación de las próximas elecciones.

Con esta designación, la exsenadora tendrá entre sus principales tareas encabezar los procesos internos que permitirán al partido seleccionar perfiles y establecer acuerdos políticos, además de participar en la planeación de la ruta electoral que Morena proyecta consolidar de cara al próximo ciclo.

La decisión se presenta en un contexto donde diversas fuerzas políticas han comenzado a reacomodarse ante el calendario electoral, y donde Morena busca afianzar su estructura y mantener cohesión interna.