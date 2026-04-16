La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez avanza en la reposición del colector Nadadores, obra prioritaria para contener los brotes de aguas negras en la zona del Norzagaray y colonias aledañas.

Este proyecto, en el que la JMAS invierte cerca de 134 millones de pesos, contempla la instalación de 2.8 kilómetros de nueva tubería de drenaje sanitario, con tecnología de alta calidad, y larga duración, registra un avance superior al 25 por ciento y atiende una problemática de más de 50 años, así lo explicó el ingeniero Daniel Rodríguez, jefe de supervisión de obra.

“Prácticamente el colector se encuentra taponeado, al igual que las descargas domiciliarias, era prioritario sustituirlo, ya que el drenaje se regresaba a los domicilios, generando un problema de salud que debía atenderse de manera inmediata”, puntualizó.

Durante las excavaciones, se detectó un sector con presencia de manto freático, es decir, agua subterránea saturando el suelo, por lo que, se implementaron acciones inmediatas para evitar riesgos como inestabilidad, deslizamientos o inundaciones en la obra, mediante la instalación de bombas de succión para su extracción y permitir la colocación de la nueva tubería.

Los trabajos se desarrollan en cuatro frentes, con el objetivo de concluir la reposición a finales del próximo mes de junio, además de la instalación de la nueva línea, se colocan cajas desarenadoras que permitirán evitar la acumulación de tierra y desechos provenientes del área de Anapra, contribuyendo a la durabilidad del sistema.

La JMAS agradece la paciencia de los vecinos y conductores que transitan por la zona, y reafirma su compromiso de continuar invirtiendo en infraestructura de alta tecnología que garantice la seguridad y el beneficio de los juarenses.