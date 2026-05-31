La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), por medio del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte y su programa de Artes y Oficios, presentó la exposición de trabajos de fin de curso de los alumnos del semestre enero-junio 2026.

La cita se dio en el Centro Cultural Universitario (CCU) este sábado 30 de mayo, a partir de las 12:00 horas; esta actividad representó la primera parte de las presentaciones de la LXX Muestra Final de Artes y Oficios, ya que continuarán el domingo 7 de junio, con horario de las 12:00 a 17:00 horas.

Materiales, productos y conocimientos derivados del aprendizaje adquirido en artes plásticas, artes escénicas, técnicas artísticas y manualidades, así como gastronomía, bienestar y estilo de vida, ciencia y tecnología, rodearon los pasillos del teatro Gracia Pasquel.

Los asistentes disfrutaron del espacio de convivencia, brindaron apoyo a los emprendedores que surgen del desarrollo de estos talleres y, en muchos casos, mostraron interés en inscribirse en alguna actividad del programa de Artes y Oficios del siguiente semestre.

También se compartieron presentaciones de los talleres de Canto y Guitarra, amenizando el ya agradable recorrido de familias, parejas y amigos por los estands de la muestra.

A continuación, algunos testimonios de los alumnos del programa de Artes y Oficios:

Aplicación de uñas en acrílico principiante:

“El curso fue muy completo, disfruté mucho la manera en la que la maestra dio sus clases y me inspiró mucho para empezar a buscar cómo perfeccionar las técnicas y poder emprender en esto; ahorita ya estoy empezando a poner uñas y me ha ido muy bien, empecé con mi mamá, amigas y ya estoy ganando dinero de esto y se siente increíble”, explicó

Citlali.

Macramé:

“Yo he tomado otros cursos, he estado en Fotografía 1, Fotografía 2 y en Resina, pero Macramé me ha funcionado mucho como terapia para desestresarme después de llegar de una jornada larga de trabajo; tejer es mi desestrés y también es mi emprendimiento, porque sí vendo mis productos, la mayoría de las cosas que hago en clase las he vendido y también hago recuerditos”, comentó Isaura Sánchez.

Mini Chef:

“Geraldine tiene 7 años, este es su segundo curso; hay muchos niños, buena comunicación con las maestras, nos gustó bastante: el horario, el curso, todo estuvo muy padre, la verdad. Como mamá, yo se los recomiendo ampliamente porque ellos se sueltan solos, hacen todo juntos, lo recomiendo mucho”, expresó Vanessa Rodríguez, mamá de Geraldine.

Labrado a mano en madera:

“Yo soy alumno eterno, estoy desde el 2013 de manera continua; es una actividad muy relajante, pues te distraes. Si estás enojado, transforma tu energía mala y haces trabajos que puedes vender o regalar; entonces, incluso te sacan de apuros en algunos momentos. Para muchos se vuelve el hobby de su vida”, compartió Francisco Vargas.