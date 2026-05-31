La presidenta Claudia Sheinbaum acusó al expresidente Felipe Calderón de haber tenido alianza con un cártel de la droga que fue demostrada con creces, y resaltó “ese fue el narcogobierno”.

“No olvidemos que durante el sexenio de Vicente Fox se vivió la cruel represión a los pobladores de San Salvador Atenco, o la brutal represión a los maestros de Oaxaca. Por si fuera poco, Fox encabezó el desafuero a Andrés Manuel López Obrador, y su obra cumbre, el fraude electoral de 2006 que llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte, de sangre con la fallida guerra contra el narco, en la que la alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces. Ese fue el narcogobierno”, indicó.

Monsiváis decía que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía y en efecto, son hipócritas”, pronunció la presidenta.

Sheinbaum resaltó que durante el gobierno del expresidente Vicente Fox hubo represión, pero los tiempos han cambiado, puntualizó.

La presidenta presentó este domingo ante miles de personas congregadas en el Monumento a la Revolución un informe de rendición de cuentas por los dos años de su triunfo electoral del 2 de junio de 2024. El acto se transmitió simultáneamente en plazas públicas de las 32 entidades del país.

Durante su mensaje, Sheinbaum defendió la soberanía nacional y rechazó cualquier forma de injerencia o intervencionismo extranjero y reiteró que EU debe presentar pruebas de las acusaciones de vínculos con el narcotráfico de Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios más.

Proceso