La Dirección de Alumbrado Público, realizó un proyecto de modernización en la plaza y Monumento a Benito Juárez.

El titular de la dependencia, Abraham Espitia, informó que los trabajos se hicieron en coordinación con el Centro Fundacional, con el objetivo de mejorar la imagen urbana, reforzar la seguridad y realzar el valor histórico del sitio.

Señaló que en la plaza, particularmente en las áreas verdes, instalaron 63 luminarias LED nuevas, así como la colocación de arbotantes, bases y cableado renovado, lo que permite una iluminación eficiente, uniforme y segura para las personas que visitan el espacio durante la noche.

El funcionario destacó que personal de la dependencia trabajó en la iluminación decorativa del monumento, lo que se hizo con la instalación de 16 reflectores LED de colores programables; estos permitirán adaptar la iluminación a fechas conmemorativas importantes como el Día de la Independencia, el Día del Autismo y el Día Internacional de la Mujer, entre otras.

Comentó que el proyecto integral incluyó la modernización del entorno del monumento con la instalación de 57 luminarias LED de 55 watts en las calles aledañas, cubriendo todo el perímetro, a fin de mejorar la visibilidad y la seguridad en la zona.

La inversión total de esta obra fue de 3 millones 638 mil 536 pesos, indicó el director de Alumbrado Público.