Juarense estará al frente de organización internacional de jóvenes políticos

La Red Mundial de Jóvenes Políticos renovó este sábado su dirigencia estatal en Chihuahua, en una sesión celebrada en Ciudad Juárez, donde fue electo Alberto Montenegro como nuevo Director Estatal de la organización para el periodo correspondiente.

La elección contó con la presencia de representantes de la dirigencia nacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos y marcó un hecho histórico para la organización en Chihuahua, al convertirse Montenegro en el primer juarense en asumir la Dirección Estatal, fortaleciendo la representación de la frontera dentro de los espacios de liderazgo juvenil a nivel estatal.

Alberto Montenegro es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, además de servidor público y promotor de la participación ciudadana entre las juventudes. Actualmente ocupa el cargo de Consejero Estatal de la Juventud de Chihuahua, siendo el único representante de Ciudad Juárez dentro de este órgano de participación juvenil.

Asimismo, se desempeña como presidente de la Sociedad de Alumnos IMPULSA de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, desde donde ha impulsado iniciativas enfocadas en la representación estudiantil, el fortalecimiento académico y la vinculación con la comunidad.

Dentro de su trayectoria también destaca su labor al frente de la Asociación Mexicana de Administradores Públicos (AMAP), así como su participación en el Cabildo Juvenil de Ciudad Juárez y en diversos proyectos orientados al fortalecimiento del liderazgo juvenil, la formación cívica y la construcción de ciudadanía.

La Red Mundial de Jóvenes Políticos es una organización internacional con presencia en diversos países, dedicada a la formación, capacitación y vinculación de jóvenes líderes comprometidos con la democracia, la participación ciudadana, el servicio público y la generación de soluciones para los desafíos de sus comunidades.

Como nuevo Director Estatal, Montenegro tendrá la responsabilidad de coordinar las actividades de la organización en Chihuahua, ampliar su presencia en las distintas regiones del estado, impulsar programas de capacitación y liderazgo, así como promover espacios de encuentro y colaboración entre jóvenes interesados en la vida pública y el desarrollo social.

Tras rendir protesta en el cargo, el nuevo dirigente estatal destacó el compromiso que implica esta encomienda y expresó su intención de ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones.

“Este nombramiento representa una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, una oportunidad para demostrar que las juventudes chihuahuenses tienen la capacidad de incidir de manera positiva en la vida pública. Trabajaremos para acercar más oportunidades de formación, participación y liderazgo a las y los jóvenes de todo el estado”, afirmó.