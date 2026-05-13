El próximo sábado 16 de mayo, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), llevará a cabo la aplicación gratuita de microchip para perros, gatos y caballos en ejidos del seccional Samalayuca.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, comentó que la aplicación será a partir de las 2:00 de la tarde en el rancho El Triunfo, en el ejido El Vergel durante la cabalgata conmemorando a San Isidro Labrador.

“El microchip es una forma segura y permanente de identificación para las mascotas en caso de extravío o robo y también para los animales de trabajo como los caballos”, comentó la directora.

Comentó que para esta actividad ya han registrado 71 equinos en la Dirección de Atención y Bienestar Animal para que se les coloque el microchip.

Detalló que el aparato con un código que es el microchip se aplica a los perros en la parte del lomo como si fuera una inyección, a los gatitos en el brazo derecho y a los caballos se coloca en la parte media del cuello de manera subcutánea, sin aplicar anestesia.

Arredondo Salinas señaló que como único requisito es presentar una identificación oficial y un correo electrónico.

“Pedimos a la ciudadanía que aproveche esta esta oportunidad para brindar mayor seguridad con la identificación de sus mascotas, además de los caballos”, expresó.