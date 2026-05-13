La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) llevó a cabo trabajos de mantenimiento en los pozos 116 y 166, como parte de las acciones preventivas para la temporada de calor, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento.

El Ingeniero René Baeza, del departamento de Extracción y Distribución, explicó que en el pozo 166, ubicado en la colonia Nuevo Hipódromo, se realizaron trabajos de mantenimiento correctivo, debido a que el equipo anterior se encontraba al final de su vida útil.

“Este trabajo es para hacer el cambio del equipo de bombeo, ya que el anterior se dañó. Si el equipo no se encuentra en funcionamiento, no se tiene servicio en la zona” informó.

Por otra parte, el ingeniero Fernando Romero, coordinador del departamento de Extracción y Distribución, detalló que en el pozo 116, localizado sobre la avenida Francisco Villarreal Torres, se instaló nuevo equipo de bombeo para reforzar la línea de conducción de otros 10 pozos que abastecen a los rebombeos de la colonia Aztecas y sectores aledaños del norponiente de Juárez.

“El mantenimiento preventivo consiste en extraer el equipo de bombeo, tanto la tubería de columna como la bomba; posterior al desmontaje, se instala el nuevo equipo” comentó.

Con estas acciones preventivas, la JMAS busca evitar trabajos correctivos durante la temporada de alta demanda, comprendida entre los meses de junio, julio y agosto, además de prevenir intermitencias en el servicio.

La JMAS continúa realizando labores permanentes de mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento de la red hidráulica durante la temporada de calor.