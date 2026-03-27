Chihuahua, Chih. El regidor y presidente del Consejo Estatal de morena Hugo González, informó que el Comité Ejecutivo Nacional de morena ha publicado la convocatoria para conformar los Consejos Municipales, que representan el último eslabón pendiente en la estructura organizativa interna.

“Es un paso fundamental para fortalecer la vida democrática y la representación de nuestro movimiento en todo el país”, destacó el presidente del Consejo Estatal de morena, Hugo González.

“En el caso específico del estado de Chihuahua, quiero informarles que durante el próximo fin de semana se instalarán los Consejos Municipales en 10 municipios. Es la ruta marcada en la convocatoria nacional y responde a la necesidad de consolidar la presencia de morena en cada rincón de la entidad”, puntualizó González.

“Los consejos municipales estarán integrados por las presidencias y secretarías generales de los

comités seccionales de cada municipio. Este proceso refuerza la legitimidad y la vinculación directa con la militancia y las bases de nuestro partido”, señaló el presidente del Consejo Estatal.

“La instalación de estos consejos será encabezada por enviados de la Comisión Nacional de Elecciones, así como por representantes del Comité Ejecutivo Nacional, acompañados de la dirigencia estatal, mi compañera Brighite Granados y un servidor. Juntos garantizaremos que el proceso se realice en un ambiente de transparencia y participación”, indicó González.

En este sentido aclaró que los Consejos Municipales tendrán como principales tareas la organización, la difusión y la afiliación de nuevos miembros al partido, también aclaró que no participarán en los procesos internos de elección de candidaturas, lo que asegura su imparcialidad y dedicación exclusiva al fortalecimiento institucional.

Finalmente adelantó que serán 260 municipios los que integrarán estos órganos de representación, por lo que invitó a las y los interesados a consultar todos los detalles y obtener mayor información a través del siguiente enlace: https://morena.org/consejosmunicipales/”.