El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, anunció en Ciudad Juárez la Décima Edición de la Feria del Libro de la Frontera 2026 (FELIF), que se realizará del 22 al 31 de mayo en el Centro Cultural Paso del Norte (CCPN).

Durante la presentación participaron Alejandra Enríquez, titular de la Secretaría de Cultura; Brenda Rodríguez, subsecretaria de Cultura Zona Norte; y Carlos Ortiz, representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, quienes destacaron la importancia de la FELIF como uno de los eventos culturales más relevantes de la región fronteriza.

La inauguración oficial será el 22 de mayo a las 10:00 de la mañana en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda, mientras que el espectáculo inaugural se llevará a cabo ese mismo día a las 7:00 de la tarde.

En esta edición participarán más de 80 editoriales nacionales e internacionales y se desarrollarán más de 250 actividades, entre presentaciones, encuentros literarios, conciertos y eventos artísticos.

El eje temático de este año será “La Frontera: un crisol de identidades y un espejo cultural”, con el propósito de reflexionar sobre la frontera como un espacio de memoria, identidad y riqueza cultural.

Entre las actividades destacadas se encuentran la ópera clown Santino, el Camino del Mago, el encuentro Norte Sonoro. Jazz en la Frontera, el Encuentro Internacional de Poetry Slam y diversos espacios dedicados a la poesía, la lectura y la literatura.

Además, participarán invitados como Ernesto Lumbreras, Julieta Venegas, Joselo Rángel, Eduardo Milán, Rosina Conde, Dr. Alderete y Lina María Parra.

La FELIF 2026 es organizada por la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, en colaboración con instituciones académicas y culturales. La programación completa podrá consultarse en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura.