Con la participación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, el Gobierno Municipal llevó a cabo la edición número 40 de la Cruzada Nocturna sobre el corredor de la avenida Paseo Triunfo de la República.



Durante el evento, el alcalde destacó la importancia de estas acciones para mejorar la imagen urbana, fortalecer la seguridad y brindar mejores condiciones a la ciudadanía.



El director general de Servicios Públicos, César Tapia Martínez, informó que el personal atendió un tramo de 3.8 kilómetros, desde la avenida De las Américas hasta el bulevar Manuel Gómez Morín.



El director operativo de Parques y Jardines, Julio Martínez, dijo que las labores consistieron en el mantenimiento general del camellón central, que incluyeron corte de hierba, poda formativa de árboles y vegetación, retiro de basura, así como el levantamiento de residuos generados por estas acciones.



Por su parte, el director operativo de Limpia, Juan Carlos Olivas, dio a conocer que las cuadrillas realizaron el retiro de basura, llantas en desuso y tierra de arrastre, además del pintado de un monumento ubicado en la zona intervenida.



Como resultado, se recolectaron 9.2 toneladas de basura y hierba, 25 llantas y 7 toneladas de tierra de arrastre, además de rehabilitarse 120 metros cuadrados de superficie mediante trabajos de pintura.



El director de Alumbrado Público, Abraham Espitia, informó que se dio mantenimiento a 213 luminarias tipo LED con diferentes capacidades, se rehabilitaron 4 luminarias adicionales y se atendieron 2 gabinetes de control, logrando un total de 219 luminarias encendidas en este importante corredor.



En la Cruzada Nocturna, el presidente de los corredores comerciales, José Antonio Murguía Chávez, agradeció la voluntad del Gobierno Municipal, especialmente el esfuerzo de las cuadrillas de Servicios Públicos.



En la Cruzada Nocturna estuvieron representantes de los corredores comerciales Paseo Triunfo de la República, Manuel Gómez Morín, Tomás Fernández, Antonio J. Bermúdez y Paseo de la Victoria.



También estuvieron del corredor comercial Pedro Rosales de León y Valle del Sol.



Estas acciones forman parte de las estrategias permanentes del Gobierno Municipal para fortalecer los servicios públicos, mejorar la seguridad y brindar espacios más limpios, ordenados y funcionales para la ciudadanía.