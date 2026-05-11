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Realiza UACJ campus NCG arranque al RODATEC en la Categoría Intermedios

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El espíritu universitario comprometido con el deporte y la comunidad se puso de muestra en la rodada ciclista RODATEC 2026 organizada entre el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes (ITSNCG), la Universidad Tecnológica de Paquimé (UTP) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El sábado 9 de mayo en punto de las 9:00 de la mañana en las tres universidades se dio el arranque de manera simultánea de cada una de las categorías para esta rodada que convoco a más de 200 ciclistas de la región.

El Campus de la UACJ fungió como anfitrión de la Categoría de Intermedios para un recorrido de poco más de 40 kilómetros, con la presencia de la maestra Miriam Galaz Piñón, jefa del campus, su equipo académico y administrativo, así como estudiantes que integran los grupos representativos.

Las instalaciones universitarias también fueron punto de hidratación y de primeros auxilios para los cerca de 40 ciclistas que cruzaron el Campus provenientes del Tecnológico, en su trayecto de 65.9 kilómetros.

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Dos mujeres de esta comunidad universitaria subieron al podio como ganadoras de sus categorías: Ángela Dayana Olivas Espinoza, estudiante de sexto semestre de la Licenciatura en Nutrición obtuvo el primer lugar de la Categoría Intermedios Femenil de 18 a 29 años y María Lorena Arana Peralta, docente en la Licenciatura en Enfermería, se ubicó en el primer lugar de la Categoría Intermedios Femenil Máster 50 años.

Estudiantes de la Licenciatura en Enfermería estuvieron presentes en los siete puntos de hidratación y primeros auxilios que hubo a lo largo del recorrido, apoyando al resto de las instituciones participantes.

Además, en el ITSNCG se vivió una jornada deportiva y festiva previa a la premiación de la rodada, la cual incluyó la participación en exhibiciones y partidos de los equipos de los Indios de la UACJ en béisbol, volibol, taekwondo y box.

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