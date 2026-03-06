Guerra con Irán provoca caos aéreo en Medio Oriente

La escalada del conflicto armado en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una fuerte afectación en la aviación internacional, con miles de vuelos cancelados y restricciones en el espacio aéreo de varios países de la región.

Diversas aerolíneas de Europa, Asia y Norteamérica suspendieron o modificaron sus operaciones hacia ciudades clave del Medio Oriente debido al riesgo que representan los ataques con misiles y drones, lo que ha generado retrasos y cancelaciones que afectan a miles de pasajeros.

Entre las rutas afectadas se encuentran vuelos hacia destinos como Tel Aviv, Dubái, Doha, Riad y Beirut, considerados importantes centros de conexión para el transporte aéreo internacional.

Además, varios países han restringido o cerrado temporalmente su espacio aéreo, entre ellos Irán, Israel, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, lo que ha obligado a las aerolíneas a desviar rutas o suspender operaciones por motivos de seguridad.

Especialistas del sector advierten que las afectaciones podrían prolongarse mientras continúe la tensión militar en la zona, lo que ya ha provocado una de las mayores interrupciones en la aviación internacional desde la crisis provocada por el COVID‑19.