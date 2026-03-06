viernes, marzo 6, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Guerra con Irán provoca caos aéreo en Medio Oriente
PortadaRedes

Guerra con Irán provoca caos aéreo en Medio Oriente

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

La escalada del conflicto armado en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una fuerte afectación en la aviación internacional, con miles de vuelos cancelados y restricciones en el espacio aéreo de varios países de la región.

Diversas aerolíneas de Europa, Asia y Norteamérica suspendieron o modificaron sus operaciones hacia ciudades clave del Medio Oriente debido al riesgo que representan los ataques con misiles y drones, lo que ha generado retrasos y cancelaciones que afectan a miles de pasajeros.

Entre las rutas afectadas se encuentran vuelos hacia destinos como Tel Aviv, Dubái, Doha, Riad y Beirut, considerados importantes centros de conexión para el transporte aéreo internacional.

Además, varios países han restringido o cerrado temporalmente su espacio aéreo, entre ellos Irán, Israel, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, lo que ha obligado a las aerolíneas a desviar rutas o suspender operaciones por motivos de seguridad.

banner

Especialistas del sector advierten que las afectaciones podrían prolongarse mientras continúe la tensión militar en la zona, lo que ya ha provocado una de las mayores interrupciones en la aviación internacional desde la crisis provocada por el COVID‑19.

You Might Also Like

You may also like

Adelanta tu reloj el sábado por la noche; cambia el horario en...

SSPM y Acción de Jóvenes por la Familia entregan reconocimientos a estudiantes...

Nancy “La China” Frías gestiona arranque de obra de alcantarillado en la...

Convenio de colaboración ITCH – Conalep Chihuahua fortalece la vinculación académica en...

Acude Presidente Pérez Cuéllar a informe de actividades de Fechac

Celebra Marco Bonilla 30 años de FECHAC; continuará colaboración por las familias