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Listos finalistas en la FACHAC

by EditorJRZ
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Los Jefes y Titanes avanzaron a la final del torneo Juvenil Menor 2026 de la FACHAC, al imponerse el fin de semana en las semifinales a Lobos y Bulldogs, respectivamente.

En el primer juego de las semifinales, los Jefes demostraron su poder al imponerse a Lobos 45-25, en juego realizado en el Estadio 20 de Noviembre.

En la segunda semifinal, Club Titanes reafirmó su dominio al vencer como local a Bulldogs 26-6.

Nadab Juárez, vocal de la Liga Municipal de Futbol Americano, dio a conocer que esta semana se estará definiendo el horario y fecha de la gran final.

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Ambos equipos fueron los más contundentes de la liga, al quedar Jefes en la primera posición y Club Titanes, en segundo.

Jefes dominó la liga con un récord de cinco juegos ganados y una derrota, anotando 106 puntos, por 52 en contra.

Por su parte, Titanes terminó la temporada regular con cuatro victorias y dos descalabros, con 134 puntos a favor y 98 en contra.

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