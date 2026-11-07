Durante un día, la frontera no fue una línea que divide, sino una mesa de trabajo.

El 6 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, se realizó en el edificio CITE del Tec de Monterrey, Campus Ciudad Juárez, la segunda edición de NEGOTIUM, la Competencia Binacional de Negocios Internacionales.

Su formato rompió con la lógica tradicional de estos concursos: aquí ninguna universidad compitió contra otra.

Se formaron 20 equipos binacionales con 102 estudiantes. Cada equipo tuvo cinco alumnos, uno de cada universidad participante.

Las universidades fueron:

México: Tec de Monterrey, Campus Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)

Estados Unidos: New Mexico State University (NMSU) y The University of Texas at El Paso (UTEP)

NEGOTIUM no nació en un salón de clases ni en un plan de estudios. Nació de una observación de su creador, Alejandro Lima Juárez, director del Programa de Negocios Internacionales del Tec de Monterrey, Campus Ciudad Juárez.

En enero de 2005, la directora del campus lo invitó a una premiación para reconocer a personas importantes de los dos lados de la frontera. Ahí vio de primera mano la dinámica binacional, la camaradería, el orgullo y la identidad regional de Juárez-El Paso.

Vio, de forma natural, cómo la gente de ambos lados convive, se celebra, crece y se reúne, más allá de la tensión que a veces muestran los medios entre los dos países.

“Acá no, acá es totalmente comunión, totalmente construir”, fue la idea que resumió ese momento.

De ahí surgió la pregunta que dio origen al proyecto: ¿cómo llevar esa dinámica al mundo universitario?

En esa misma premiación coincidió con directivos de UTEP, con quienes habló por primera vez de la idea. El nombre se eligió en latín, negotium, que significa negocio, para no inclinarse ni hacia el inglés ni hacia el español. Fue una decisión simbólica y práctica: que nadie sintiera que el proyecto era de un solo idioma, de un solo país o de una sola universidad.

La primera edición se realizó en UTEP, con cuatro universidades: Tec de Monterrey y UACJ, de México, y NMSU y UTEP, de Estados Unidos.

La segunda edición se celebró en Ciudad Juárez, ya con la incorporación de la UACH.

La sede, por diseño, es alterna. La siguiente edición será en NMSU, en Nuevo México. Después le tocará a la UACJ, que será anfitriona en 2028. Así, el evento cruzará la frontera cada año, como lo hace la vida cotidiana de la región.

Lo que se vio el 6 de noviembre fue solo el resultado final. Detrás hubo dos meses de trabajo, entrevistas, investigación y seis talleres. En ellos, los estudiantes aprendieron sobre propuesta de valor, finanzas, modelo de negocio y discurso de negocios, es decir, el business pitch.

El objetivo no fue que los jóvenes memorizaran teoría, sino que aprendieran a trabajar con personas de otra universidad, otro país, otro idioma y otra forma de entender los negocios, para resolver un problema de la frontera.

Por eso, para la maestra Adriana Reyes Sánchez, coordinadora del Programa de Mercadotecnia de la UACJ y coordinadora de NEGOTIUM por segunda ocasión, el valor del evento no estuvo solo en ganar.

“Nos ayuda a fomentar los vínculos”, explicó.

Reyes Sánchez, quien está adscrita al Departamento de Ciencias Administrativas del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), subrayó que los estudiantes trabajaron durante dos meses, asistieron a talleres y se prepararon para un desafío que los obligó a salir del aula y a pensar como profesionales.

También destacó el respaldo institucional. Mencionó al doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ; al doctor Jesús Meza Vega, director del ICSA, y al doctor Jesús Alberto Urrutia de la Garza, jefe del Departamento de Ciencias

Administrativas, como autoridades que han impulsado estos vínculos y la participación de la UACJ en alianzas estratégicas.

Para la UACJ, agregó, no se trata solo de convenios universitarios. Se trata de que los estudiantes puedan, en el futuro, inspirar con profesionalismo en los negocios.

Una de las mejores decisiones de NEGOTIUM es que fueron evaluados por dos grupos:

Jurado académico. Conformado por profesores de las cinco universidades. Su retroalimentación fue académica: profundidad, análisis de viabilidad, estructura del negocio y coherencia de la propuesta. Jurado externo. Conformado por tres tipos de perfiles:

Industria. Representantes de empresas que viven la dinámica binacional en el mundo real, como Arca Continental, Coca-Cola, UPS y Johnson & Johnson, de ambos lados de la frontera. Ellos evaluaron con la mirada de quien contrata, invierte o compra.

Organismos de comercio y desarrollo económico. Representantes de instituciones como Coparmex y Canacintra, además de instituciones de desarrollo económico de Chihuahua, Nuevo México y Texas, enfocadas en la colaboración entre empresas y en la unidad regional.

Diplomacia. Los dos cónsules: el cónsul de México en El Paso, Texas, y la cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Su presencia dio a los proyectos una lectura internacional y global, y recordó a los estudiantes que sus ideas no solo compiten en un aula, sino que pueden tener impacto en la dinámica nacional e internacional.

En esta segunda edición también se sumó un inversionista con experiencia en emprendimientos, con vínculos entre el Tec de Monterrey y UTEP.

Su incorporación no fue casual: los organizadores quisieron acercar la retroalimentación al mundo real del emprendimiento, donde una buena idea no basta si no hay modelo, mercado y posibilidad de inversión.

Además, empresas de la región se sumaron con premios, alimentos y materiales. Este apoyo, aunque parece secundario, permitió que el evento se sostuviera como un proyecto colectivo y no solo universitario.

Los organizadores lo saben y lo dicen abiertamente. Su visión a futuro no es quedarse en la competencia, sino convertirla en un semillero de emprendimiento. Quieren celebrar pronto que ya existe el primer proyecto de NEGOTIUM en el mundo real.

Ese es el punto donde el evento dejará de ser una buena experiencia universitaria para convertirse en un verdadero motor económico para la región.

Para lograrlo, los organizadores anunciaron dos rutas de crecimiento:

Primero, crecer en sedes. Mantener la rotación binacional: UTEP, Tec de Monterrey, NMSU, UACJ, y así sucesivamente, para que ninguna universidad se apropie del proyecto.

Segundo, crecer en universidades. La intención es sumar a Arizona, en Estados Unidos, donde hay instituciones importantes que podrían integrarse. Del lado mexicano, el crecimiento ya comenzó: en esta edición participaron alumnos de Sonora y del Tec de Monterrey, Campus Chihuahua, lo que convirtió al evento en un proyecto regional, no solo local.

El objetivo declarado es que NEGOTIUM se vuelva el proyecto insignia de negocios internacionales para la región.

En un contexto donde la relación entre México y Estados Unidos suele contarse desde la tensión, la competencia y el conflicto, NEGOTIUM contó otra historia: la de la comunión, la construcción y la colaboración.

Pero también dejó una pregunta abierta, que es la que le dará sentido a la tercera edición: ¿cuántos de esos 20 proyectos seguirán vivos en seis meses? ¿Cuántos encontrarán un cliente, un inversionista, un aliado? ¿Cuántos se convertirán en algo más que una presentación bien calificada?

La frontera, como lo resumió el lema del evento, quiere ir From the Border to the World / De la Frontera al Mundo. Ya demostró que puede organizarse, que puede trabajar en equipo y que puede pensar en grande. Ahora le toca demostrar que puede emprender.