La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) designó al diputado federal Marcelo Torres Cofiño como delegado en Chihuahua, con la encomienda de acompañar los procesos internos del partido rumbo a la definición de candidaturas para las elecciones de 2027.

El nombramiento fue dado a conocer por el Comité Directivo Estatal del PAN, encabezado por Daniela Álvarez, que señaló que la designación busca fortalecer las condiciones de imparcialidad y competencia entre quienes aspiren a los distintos cargos de elección popular.

La decisión se tomó durante una sesión de trabajo de la Comisión Permanente del PAN, celebrada en Hermosillo, Sonora, como parte de los preparativos de la organización política para el próximo proceso electoral.

Por instrucción del dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, el nombramiento fue formalizado por Santiago Taboada Cortina, delegado regional de Chihuahua y responsable del área de Elecciones del partido.

Taboada señaló que la incorporación de Marcelo Torres Cofiño permitirá reforzar la conducción de los trabajos internos y aseguró que la selección de candidaturas deberá desarrollarse bajo condiciones equitativas para todos los aspirantes.

Asimismo, indicó que se espera una contienda interna competitiva y sostuvo que no habrá mecanismos diseñados para favorecer a algún participante en particular, como parte del compromiso expresado por la dirigencia panista.

¿Quién es Marcelo Torres Cofiño?

Marcelo Torres Cofiño es originario de Torreón, Coahuila, y actualmente se desempeña como diputado federal. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, campus Laguna.

A lo largo de su trayectoria política ha ocupado diversos cargos dentro del Partido Acción Nacional, así como responsabilidades en el servicio público y en tareas de organización electoral.

Entre sus antecedentes destaca su participación como diputado federal durante el periodo 2012-2015, además de haber ocupado una diputación local en Coahuila.

En el Congreso de ese estado presidió tanto la Junta de Gobierno como la Mesa Directiva, mientras que su trayectoria también incluye responsabilidades como regidor en Torreón y funcionario electoral en Coahuila.

Dentro del PAN ha desempeñado funciones relacionadas con la dirigencia nacional, la representación electoral y la organización partidista.

Con su designación, Marcelo Torres Cofiño participará en los trabajos internos del PAN en Chihuahua rumbo a las elecciones de 2027, particularmente en el acompañamiento de los procedimientos mediante los cuales se definirán las candidaturas.

La dirigencia estatal sostuvo que el objetivo será garantizar condiciones de competencia e imparcialidad durante las distintas etapas del proceso interno.