En seguimiento a los trabajos de investigación para dar con el paradero de Héctor Enrique García Pillado, cuya desaparición se reportó el 03 de noviembre del presente año en la ciudad de Parral, la Fiscalía de Distrito Zona Sur desplegó un operativo de rastreo en el antiguo camino que conduce a la comunidad de Minas Nuevas.

La intervención fue coordinada por Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas, quienes fueron apoyados por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), personal de la Unidad de Servicios Periciales y familiares de la persona desaparecida.

Como resultado de la diligencia, el equipo multidisciplinario encontró algunas prendas de vestir, las cuales fueron aseguradas para determinar si pertenecen a Héctor Enrique García Pillado o, están vinculadas con algún otro caso de desaparición.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, reiteran su compromiso de trabajar de manera permanente en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.