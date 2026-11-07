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Capacita SFP a 71 elementos de la SSPE para certificarlos en integridad y anticorrupción

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició la capacitación con fines de certificación, de 71 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), entre quienes se encuentran mandos medios y personal directivo, como parte de las acciones de profesionalización.

La formación se realiza con base en el Estándar de Competencia EC0500 “Acción con Legalidad y Prevención de la Corrupción en la Administración Pública”, cuyo propósito es desarrollar y evaluar las competencias necesarias para que las y los participantes desempeñen sus funciones con apego a los principios éticos y responsabilidad institucional.

Durante la capacitación se abordan tres ejes fundamentales: actuar con legalidad; influir con el ejemplo y rendir cuentas en el ejercicio de sus funciones.

Dichos contenidos están encaminados a que las herramientas y conocimientos adquiridos se reflejen en el trabajo diario del personal de la SSPE, particularmente en la toma de decisiones, la orientación de los equipos, la prevención de riesgos y la atención y respuesta a la ciudadanía.

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Las 71 personas que recibieron este adiestramiento se suman a sus 15 compañeros y compañeras que previamente hicieron lo propio el pasado 17 de septiembre, como parte de los esfuerzos de profesionalización para la obtención de su certificado de competencia laboral.

La SFP trabaja en el fortalecimiento de una cultura institucional en la cual la integridad no solo sea un principio, sino una práctica cotidiana que contribuya a generar confianza en las instituciones y mejorar el servicio que se brinda a las familias chihuahuenses.

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