Entre los resultados obtenidos por durante octubre del año en curso, por las y los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, cumplimentaron 164 órdenes de aprehensión, 15 de ellas por homicidio doloso.

Destacó también, el aseguramiento de 6 toneladas con 3.3 kilogramos de cannabis, respecto a los narcóticos asegurados, sumaron 772.52 gramos de “cristal”, 60.74 gramos de cocaína, y 9.5 gramos de heroína.

De igual manera, los oficiales detuvieron a 71 personas en flagrancia de diversos delitos, y llevaron a cabo 212 operativos, y efectuaron 38 órdenes de cateo otorgadas por jueces de Control de los distritos judiciales Morelos, Abraham González, Camargo, y Manuel Ojinaga, que corresponden a la Zona Centro de la Fiscalía General del Estado.

Entre las acciones relevantes, destaca la detención de Juan Emmanuel A. R., en ciudad Aldama, en los términos de la flagrancia, por los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, y posesión de vehículo con placas sobrepuestas.

Durante esta acción policial, se aseguró un arma corta, cuatro largas, más de dos mil cartuchos útiles de diferente calibre, 51cargadores para arma de fuego, dos automotores marca Jeep Cherokee, y cuatro chalecos.

También, resaltó la captura con orden de aprehensión, de Alejandro R.M., trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, por el delito de homicidio calificado e intento de homicidio, presuntamente cometidos en octubre de 2025, y quien ya se encuentra vinculado a proceso, con la medida cautelar de prisión preventiva.

En octubre, las y los agentes de la AEI Zona Centro, localizaron a 84 personas que contaban reporte de ausencia y/o desaparición, interpuestos en los 19 municipios de la jurisdicción.

Asimismo, aseguraron dos armas cortas y cinco largas, así como 63 cargadores y dos mil 375 cartuchos útiles.

Respecto a los narcóticos asegurados, sumaron 772.52 gramos de “cristal”, 60.74 gramos de cocaína, 9.5 gramos de heroína, y.

A lo largo de este último mes, la AEI Zona Centro aseguró 50 vehículos, dos de ellos motocicletas, y recuperaron 27 vehículos, tres de ellos motocicletas.

La Agencia Estatal de Investigación en la Zona Centro refrenda su compromiso con el combate frontal a los delitos, y el cumplimiento de los mandatos judiciales, para contribuir con la procuración de justicia hacia la ciudadanía.