En el marco de su primera visita oficial al campus universitario, la cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Katharine Beamer, sostuvo una serie de encuentros y charlas con la comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN).

Las actividades dieron inicio en el Edificio E con un encuentro en la Sala 3D junto a quienes cursan la Ingeniería en Logística Internacional y forman parte del Programa de Inglés, Ética y Empleabilidad (E3), iniciativa impulsada por la Embajada y consulados de Estados Unidos en México a través de la Oficina Regional de Programas en Inglés (RELO).

Durante el recorrido, el cuerpo docente y el estudiantado mostraron a la diplomática las instalaciones especializadas de MetaMaTics, integradas por los laboratorios de Robótica Colaborativa, Internet de las Cosas, Manufactura Aditiva, Quality Room y Robótica Móvil.

El eje central de la agenda tuvo lugar en el salón audiovisual del Edificio D, donde el rector de la UT Paso del Norte, Francisco Llera Pacheco, encabezó el “Foro Cercano”.

En este espacio de diálogo abierto, Katharine Beamer expresó su entusiasmo por recorrer la zona norponiente de la ciudad y conocer las instalaciones del campus.

Asimismo, enfatizó el carácter binacional de Ciudad Juárez, destacando que la relación comunitaria e histórica entre ambas fronteras trasciende los vínculos diplomáticos cotidianos.

Como parte de la conmemoración por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, la cónsul entregó a la universidad una colección de literatura en inglés con obras representativas de autores norteamericanos, entre las que destacan títulos emblemáticos como Las aventuras de Tom Sawyer, Matar un ruiseñor y Moby Dick.

Para concluir el encuentro, la Universidad Tecnológica Paso del Norte otorgó a la diplomática la Presea Coyote, distinción que reconoce el aporte significativo de personalidades destacadas en favor de la sociedad.

La jornada finalizó con una reunión ejecutiva entre autoridades universitarias, representantes consulares, integrantes del Observatorio del Agua Paso del Norte y representantes del Banco Norteamericano de Desarrollo de América del Norte (NADBank) con el objetivo de consolidar alianzas institucionales.