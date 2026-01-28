La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), en colaboración con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y la Guardia Nacional, llevaron a cabo dos cateos en viviendas logrando el rescate de 39 mascotas que se encontraban en malas condiciones.

La directora de DABA, Alma Edith Arredondo Salinas, informó que en un primer domicilio ubicado en la colonia Granjas de Chapultepec, rescataron a 17 perros adultos, seis cachorros, cuatro gatos y seis periquitos, ya que se encontraban desnutridos.

“En este caso se solicitó apoyo al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF) para que se le diera atención a una adulta mayor que habitaba la vivienda y estaba en condiciones precarias”, agregó la funcionaria.

Arredondo Salinas comentó que en la segunda vivienda, ubicada en Jardines de Roma, fueron asegurados cuatro perros y dos gatos.

Agregó que las mascotas fueron llevadas al Centro de Bienestar Animal, ubicado en la colonia San Antonio, para ser evaluados y atendidos.

La directora de DABA informó que de enero a diciembre del 2025 se han llevado a cabo 91 cateos donde se han asegurado 828 animalitos, en donde en algunos casos aún continúan los procesos abiertos.