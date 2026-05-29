La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), llevó a cabo la cuarta edición del programa “Cerca de ti” en la colonia El Porvenir, donde se ofrecieron descuentos y convenios a la ciudadanía para la regularización de cuentas.

El evento se realizó en el estacionamiento de Walmart Porvenir, ubicado entre bulevar independencia y la carretera Juárez-Porvenir, donde se instaló un módulo de atención para brindar descuentos y convenios.

Además, se contó con actividades por parte del departamento de Cultura del Agua, dirigidas a niñas y niños para la concientización sobre el cuidado y uso responsable del agua potable, así como también módulos de Medichihuahua, Fiscalía y Registro civil.

Luz Gómez, encargada de los Centros de Atención Múltiple de la JMAS, detalló que, es la cuarta edición del programa “cerca de ti”, el cual busca ofrecer beneficios a las y los ciudadanos para que puedan regularizar sus cuentas, además, de cumplir con el compromiso de la Gobernadora Maru Campos de mantener un gobierno más humanista y cercano a la gente.

“Estamos cerca del usuario ofreciendo descuentos del 20 al 90 por ciento en rezagos y el 100 por ciento en recargos”, señaló.

Indicó que, está jornada beneficia principalmente a habitantes de las colonias Riveras del Bravo, Águilas de Zaragoza y Parajes, acercándoles los distintos servicios que ofrece la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez.

“No solo contamos con módulos de “Cerca de Ti”, también participan otras dos dependencias, como registro civil con la expedición de actas de nacimiento y Fiscalía con la emisión de cartas de no antecedentes penales” añadió.

Asimismo, informó que, la siguiente edición del programa “Cerca de ti” está contemplada para finales del mes de junio.

Por su parte, Jessica Hernández, beneficiaria de la colonia Águilas de Zaragoza, agradeció a la JMAS por el descuento otorgado en su cuenta, ya que representó un importante apoyo para su economía familiar.

“El monto de deuda era de 231 mil 178 pesos y, con el descuento aplicado, el adeudo quedo en 20 mil 518 pesos” comentó.

Con estas acciones, la JMAS refrenda su compromiso de mantener cercanía con las y los usuarios, así como de brindar beneficios que les permitan regularizar sus cuentas y mejorar su calidad de vida.