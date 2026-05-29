El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, participó como invitado especial en la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Juárez 2026-2028, la cual es encabezada a partir de hoy por José Antonio González Barreda.

Ante representantes empresariales, autoridades de Gobierno y líderes de distintos sectores productivos, el alcalde destacó la importancia de este acto para la vida económica, social e institucional de la ciudad, al considerar que la organización empresarial ha contribuido al desarrollo y fortalecimiento de la frontera desde su fundación en 1968.

Pérez Cuéllar felicitó a Mario Cepeda Lucero por el trabajo realizado al frente del organismo durante su gestión y deseó éxito al nuevo titular.

Señaló que el nuevo consejo está integrado por mujeres y hombres comprometidos con el desarrollo de la ciudad, además de resaltar que Ciudad Juárez ha aprendido a crecer enfrentando desafíos gracias al esfuerzo de su gente y al impulso del sector empresarial.

Indicó que las empresas generan empleo, inversión y oportunidades para miles de familias, por lo que el Gobierno Municipal mantiene una visión de colaboración permanente con la iniciativa privada y la sociedad civil para impulsar el crecimiento económico.

Destacó que Juárez atraviesa un momento de oportunidades derivadas de su posición estratégica en la frontera, el dinamismo de la industria manufacturera, el talento de su población y el fenómeno de relocalización de cadenas productivas.

Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, encabezó el acto protocolario de toma de compromiso del nuevo Consejo Directivo y destacó la importancia del diálogo y la colaboración estratégica para atender los retos nacionales e internacionales.

Al asumir la presidencia del organismo, José Antonio González Barreda señaló que la Confederación mantiene una visión enfocada en el bien común y expresó su compromiso por impulsar la competitividad, la innovación, el emprendimiento y la diversificación económica de Ciudad Juárez.

Mario Cepeda Lucero, presidente saliente de la Coparmex, afirmó que concluir este periodo representó uno de los mayores logros de su trayectoria profesional y señaló que la participación ciudadana resulta indispensable para atender las necesidades de la comunidad.

Hizo un llamado a fortalecer la colaboración entre empresas, Gobierno, sociedad civil y ciudadanía para construir acuerdos que permitan enfrentar los desafíos actuales del país y de la región.

En el evento también estuvieron Ulises Fernández Gamboa, representante del gobierno estatal, integrantes de la Coparmex y empresarios de la localidad.