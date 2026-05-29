Muere Megan, la niña baleada junto a su padre en ataque armado

Luego de varios días luchando por su vida en un hospital de El Paso, Texas, este viernes se confirmó el fallecimiento de Megan, la niña de 9 años que resultó gravemente herida durante un ataque armado ocurrido la semana pasada en Ciudad Juárez. La menor recibió un disparo en la cabeza cuando viajaba junto a su padre sobre la avenida Valentín Fuentes, en un hecho violento que conmocionó a la comunidad fronteriza.

El atentado ocurrió el pasado 21 de mayo en el cruce de Valentín Fuentes y Simona Barba, en una zona escolar del fraccionamiento Misiones San Miguel. De acuerdo con las investigaciones, hombres armados interceptaron el automóvil Chevrolet Camaro negro en el que viajaban Samuel R. J., de 34 años, y su hija Megan, disparando en repetidas ocasiones contra la unidad. Tras la agresión, el vehículo terminó impactándose contra otra camioneta.

Inicialmente trascendió que el padre había muerto durante el ataque; sin embargo, posteriormente autoridades municipales aclararon que Samuel sobrevivió y fue trasladado junto con su hija a recibir atención médica. La menor permaneció internada en estado crítico durante una semana en el El Paso Children’s Hospital, donde finalmente sufrió muerte cerebral y fue declarada sin vida este 29 de mayo.

La Fiscalía mantiene detenido al presunto responsable, identificado como Héctor Zenón M. M., de 33 años, quien presuntamente habría atacado a las víctimas por motivos relacionados con celos. El caso generó indignación en redes sociales debido a que la agresión ocurrió frente a escuelas y en horario de salida de estudiantes, mientras familiares y ciudadanos exigieron justicia para Megan.