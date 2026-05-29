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Corral no acudió a audiencia; defensa de Maru Campos denuncia “hostigamiento político”

by Eduardo Huízar
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La audiencia relacionada con la denuncia presentada por el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván por presunta privación ilegal de la libertad, generó atención política este jueves 29 de mayo, luego de que trascendiera que el ahora senador morenista no habría acudido personalmente al desahogo judicial programado en la Ciudad de México.

El procedimiento deriva de la denuncia interpuesta por Corral tras el intento de detención ocurrido en agosto de 2024 en el bar Gin Gin, en la colonia Roma de la capital del país, donde agentes de Chihuahua intentaron cumplimentar una orden de aprehensión en su contra. La defensa de Maru Campos sostiene que la carpeta ya había sido cerrada por la Fiscalía capitalina bajo el criterio de no ejercicio de la acción penal, aunque actualmente se debate una impugnación promovida por el propio Corral para intentar reabrir el caso.

En días previos, el abogado Roberto Gil Zuarth confirmó que la gobernadora acudiría a la audiencia del 29 de mayo y acusó que existe una “persecución política sistemática” contra la mandataria estatal, señalando que en una misma semana fue citada por la Fiscalía General de la República, enfrentó una solicitud de juicio político promovida por legisladores de Morena y además tuvo que responder a la impugnación relacionada con la denuncia de Corral.

Por su parte, Javier Corral rechazó los señalamientos de persecución y acusó a Maru Campos de “victimizarse” y “distorsionar” un procedimiento judicial ordinario. El senador incluso difundió documentos judiciales para sostener que la audiencia únicamente corresponde al análisis de la impugnación presentada contra la decisión ministerial que favoreció a la gobernadora.

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Hasta el mediodía de este 29 de mayo no se habían reportado resoluciones definitivas sobre la posible reapertura de la carpeta de investigación, mientras el caso continúa escalando políticamente en medio de la confrontación entre Morena y el PAN. El conflicto se suma además a la controversia nacional por la comparecencia de Maru Campos ante la FGR relacionada con el caso de agentes estadounidenses que participaron en un operativo en la Sierra Tarahumara.

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