Estudiantes de la Licenciatura en Nutrición de la UACJ Campus Nuevo Casas Grandes realizaron una Feria de la Salud, para promover entornos saludables mediante la promoción de buenos hábitos alimenticios y la atención integral.

Este evento se realizó en días pasados en el marco de la “Semana Nacional de Salud Pública” y fue coordinado por el grupo de octavo semestre de la asignatura Nutrición Comunitaria que les es impartida por el nutriólogo Manuel Peinado Piña.

Este evento se realizó en las instalaciones exteriores del Centro de Salud de Nuevo Casas Grandes, contando con diversos módulos informativos e interactivos para la promoción de los temas que competen a esta disciplina y a los servicios que se ofrecen en dicha unidad.

El docente Manuel Peinado compartió que los alumnos estuvieron realizando tomas de peso y talla, brindando información preventiva de enfermedades como obesidad, diabetes e hipertensión.

Además, de ofrecer a los visitantes snacks y bebidas saludables durante su paso por los módulos, en los cuales también participó el personal de la unidad de salud con servicios como salud bucal, vacunación y salud sexual y reproductiva.

Cabe señalar que en esta experiencia comunitaria se atendió a usuarios del Centro de Salud y vecinos del lugar, incluyendo al estudiantado de la secundaria Club de Leones.

Sobre el compromiso comunitario de los universitarios, la doctora María de Jesús Viloria Beltrán, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición, comentó que los estudiantes aportan su granito de arena para retribuirle a la sociedad con trabajo.

“La pandemia encerró a nuestros estudiantes en sus casas, ahora ya es tiempo de volver a salir y trabajar para la comunidad. Tenemos más planes para los próximos semestres, en conjunto con el Centro de Salud Nuevo Casas Grandes y la V Jurisdicción Sanitaria”.