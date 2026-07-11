La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la Zona Norte (FEM), obtuvo una sentencia condenatoria de 70 años de prisión, dictada en contra de Carlos Alberto C. T., tras demostrarse en un juicio oral, que cometió los delitos de violación y abuso sexual, ambos con penalidad agravada, en Ciudad Juárez.

En el juicio una agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, presentó las pruebas recabadas en la investigación, para establecer que el ahora sentenciado cometió los delitos en diversas ocasiones del año 2023, y entre abril, mayo, junio y julio del año 2024, en un domicilio del fraccionamiento Brio Residencial.

Carlos Alberto C. T., fue declarado penalmente responsable de las acciones ilícitas ejercidas en perjuicio de una menor de 14 años de edad, y después de que se dictó el fallo condenatorio en su contra, recibió la sentencia que purgará en el Centro de Reinserción Social número tres, en Ciudad Juárez.

Además, deberá de realizar un pago de 19 mil 200 pesos, por concepto a la reparación del daño.