El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, realizó un recorrido por diversas obras de pavimentación que se ejecutan mediante el programa SUMA en la colonia Mezquital, donde destacó que este sector serán ya 17 calles intervenidas desde el año 2023 gracias al trabajo coordinado entre las y los vecinos y el Gobierno Municipal.



Durante la visita, el alcalde señaló que el Mezquital es una de las colonias que durante más de dos décadas permaneció con rezagos en infraestructura vial, por lo que el programa del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA) ha permitido avanzar en la pavimentación de calles mediante el esquema de participación ciudadana 75-25.



Explicó que el Gobierno Municipal aporta el 75 por ciento del costo de las obras, mientras que las y los vecinos contribuyen con el 25 por ciento restante, lo que facilita que más familias puedan acceder a calles de concreto hidráulico y mejorar su calidad de vida, además de que la plusvalía de sus viviendas incrementa.



Como parte del recorrido supervisó la pavimentación de la calle Mezquite Negro, en el tramo de las arterias Ajillo a Abeto donde actualmente se trabaja en mil 449 metros cuadrados de concreto hidráulico con una inversión total de 2 millones 724 mil 571 pesos.



En esta obra, el Gobierno Municipal destinó 2 millones 43 mil pesos y los vecinos aportaron el resto. El proyecto beneficiará de manera directa a 48 familias y actualmente presenta avances en terracerías y construcción de guarniciones.



Said Estrada, gerente general de SUMA, explicó que las altas temperaturas registradas en la ciudad obligan a realizar los colados de concreto por etapas para garantizar la calidad de la obra, por lo que se estima concluir los trabajos aproximadamente en dos semanas.



El alcalde también recorrió la calle Abeto, entre Mezquite Rojo y Mezquite Blanco, donde recientemente concluyó la pavimentación de mil 531 metros cuadrados de concreto hidráulico con una inversión de un millón 845 mil 533 pesos, obra que beneficia directamente a 19 familias.



Del 2023 a la fecha, el programa SUMA ha concretado 17 intervenciones únicamente en la colonia Mezquital, equivalentes a 18 mil 600 metros cuadrados de concreto hidráulico, con una inversión cercana a los 30 millones de pesos.



De ese monto aproximadamente 6 millones 730 mil pesos fueron aportados por las y los ciudadanos, mientras que el Gobierno Municipal invirtió más de 24 millones de pesos, lo que demuestra que la organización vecinal permite multiplicar los recursos públicos y acelerar la transformación de las colonias.



Durante la supervisión también visitó el cruce de las calles La Vid y Amaranto, donde permanece un brote de aguas negras que ha impedido concluir la pavimentación del sector, debido a que las condiciones del terreno imposibilitan el ingreso de maquinaria para realizar los trabajos.



Ortiz Orpinel expresó su preocupación por esta situación, ya que el escurrimiento constante de aguas residuales también afecta un parque público y una iglesia ubicados en el lugar, cuyos espacios prácticamente no pueden ser utilizados por las familias debido a los malos olores.



Ante ello, hizo un llamado a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento para atender el problema de drenaje, con el propósito de eliminar el brote de aguas negras y permitir la conclusión de las obras de pavimentación pendientes en beneficio de las y los habitantes de El Mezquital.