Hablar de salud es hablar de personas. Detrás de cada consulta médica, de cada paciente que recupera la esperanza y de cada familia que recibe una buena noticia, hay profesionales preparados con conocimiento, vocación y sensibilidad humana.

Esa es la visión que impulsa el Dr. Omar Bazán Flores, Director General Estatal de CONALEP Chihuahua: construir un verdadero Clúster de Talento para la Salud, donde la educación técnica sea el punto de encuentro entre los jóvenes, las instituciones de salud, las universidades, las empresas y la innovación.

“No estamos formando únicamente enfermeras, enfermeros u optometristas; estamos formando mujeres y hombres que un día estarán al lado de una madre que da a luz, de un adulto mayor que necesita cuidados, de un niño que requiere atención o de una persona que volverá a ver con claridad gracias a un diagnóstico oportuno. Esa es la verdadera grandeza de estas profesiones.”

La apuesta de CONALEP Chihuahua es preparar técnicos altamente competitivos, pero también ciudadanos comprometidos con su comunidad. Jóvenes que egresen con una sólida formación académica, certificaciones, microcredenciales, habilidades digitales y experiencia práctica, listos para responder a los desafíos del sistema de salud del presente y del futuro.

El proyecto del Clúster de Salud busca fortalecer la vinculación con hospitales, clínicas, laboratorios, ópticas, universidades, colegios de profesionistas y empresas del sector para que las aulas estén conectadas con la realidad y las oportunidades de empleo lleguen desde la etapa de formación.

Las carreras de Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General, disponibles en los planteles Chihuahua I, Delicias, Parral y Cuauhtémoc, y de Profesional Técnico Bachiller en Optometría, impartida en Chihuahua I y Juárez II, representan mucho más que una oferta educativa. Son una oportunidad para que miles de jóvenes encuentren un proyecto de vida basado en el servicio, el conocimiento y la dignidad del trabajo.

La visión del Dr. Omar Bazán Flores también mira hacia el futuro. El Clúster de Salud incorpora el uso de inteligencia artificial, simuladores clínicos, certificaciones nacionales e internacionales, microcredenciales y una estrecha colaboración con el sector productivo, para que las y los egresados lleguen mejor preparados a un entorno profesional que evoluciona rápidamente.

Porque cuando una institución forma talento con calidad y valores, no solo transforma la vida de sus estudiantes; fortalece hospitales, mejora la atención médica, impulsa el desarrollo económico y contribuye al bienestar de toda la sociedad.

Ese es el compromiso de CONALEP Chihuahua: formar personas que dedicarán su vida a cuidar de las personas, convencidos de que la educación técnica es una de las herramientas más poderosas para construir un estado más sano, más competitivo y con mayores oportunidades para todos.