Con la participación de autoridades municipales, vecinos y comerciantes, concluyeron los trabajos del programa “Juárez Amanece Limpio” en Riberas del Bravo etapa IX, luego de dos semanas de labores enfocadas en mejorar la imagen urbana y mantener en óptimas condiciones los espacios públicos del sector.

La jornada final fue encabezada por el presidente municipal en funciones, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien desde temprana hora se sumó a las actividades de limpieza junto con personal de la Dirección de Regulación Comercial, la Dirección de Limpia y habitantes de la zona, quienes utilizaron palas, escobas y rastrillos para culminar las acciones.

El proyecto fue impulsado inicialmente por el alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, y en esta etapa estuvo coordinado por la Dirección de Regulación Comercial, encabezada por Óscar Guevara, quien junto con el personal de la dependencia supervisó las labores realizadas en Riveras del Bravo.

El funcionario destacó la respuesta positiva de comerciantes y vecinos, al señalar que la colaboración ciudadana fue clave para alcanzar los objetivos del programa. “Muy contentos con el apoyo recibido por parte de comerciantes y vecinos del sector; seguiremos trabajando para mantener una ciudad ordenada haciendo lo que nos corresponde desde nuestra área de trabajo”, expresó.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la población para conservar limpias y ordenadas las áreas intervenidas, además de reportar cualquier anomalía que pueda afectar los espacios públicos, con el propósito de fortalecer el cuidado del entorno y mantener una mejor calidad de vida para las familias juarenses.