Visión del Dr. Omar Bazán Flores

La inteligencia artificial está transformando la industria, la manufactura, la salud, la minería, los servicios y la manera en que las organizaciones toman decisiones. Por ello, en CONALEP Chihuahua no basta con incorporar nuevas tecnologías: necesitamos formar estudiantes, docentes y directivos capaces de comprenderlas, aplicarlas responsablemente y convertirlas en soluciones para nuestro estado.

Programas internacionales como “Liderazgo para la Era de la IA” de MIT Professional Education confirman que la transformación digital requiere integrar tecnología, estrategia, cultura organizacional y liderazgo humano. Su contenido aborda inteligencia artificial, robótica, internet de las cosas, gemelos digitales, sistemas autónomos, análisis de datos y adopción sostenible de la innovación. Conoce el programa de MIT Professional Education⁠￼.

Esta perspectiva coincide con la Visión CONALEP Chihuahua 2030 que impulsamos: preparar a nuestra comunidad educativa para dirigir el cambio tecnológico y no limitarse únicamente a observarlo.

Nuestro propósito es que las 26 carreras técnicas incorporen progresivamente competencias relacionadas con:

Inteligencia artificial aplicada a cada especialidad.

Programación, robótica y automatización.

Internet de las cosas, sensores y análisis de datos.

Simuladores, laboratorios y aulas digitales.

Bilingüismo técnico.

Certificaciones y microcredenciales.

Pensamiento crítico, creatividad y solución de problemas.

Ciberseguridad, ética digital y protección de datos.

Colaboración responsable entre personas y máquinas.

Emprendimiento e innovación vinculados con las necesidades de Chihuahua.

La transformación debe comenzar también con nuestros docentes y equipos directivos. Necesitamos fortalecer su capacitación para identificar aplicaciones útiles de la IA, diseñar proyectos educativos, interpretar información en tiempo real y conducir el cambio con responsabilidad, sensibilidad social y visión institucional.

La tecnología por sí sola no transforma una escuela. La transformación ocurre cuando existe un propósito educativo, docentes preparados, infraestructura adecuada, vinculación productiva y una estrategia que coloque a las personas en el centro.

En CONALEP Chihuahua queremos que nuestros jóvenes no solamente aprendan a operar máquinas o plataformas. Buscamos que comprendan los procesos, cuestionen los resultados, propongan mejoras y desarrollen soluciones para la industria, las empresas, las comunidades y el medio ambiente.

La inteligencia artificial será una herramienta poderosa, pero el liderazgo, el criterio y la responsabilidad seguirán siendo profundamente humanos.

Esa es nuestra visión rumbo a 2030: un CONALEP innovador, bilingüe, digital, humano y estrechamente vinculado con los sectores productivos; capaz de formar el talento técnico que conducirá la transformación económica y social de Chihuahua.

Dr. Omar Bazán Flores

Visión CONALEP Chihuahua 2030

La era de la inteligencia artificial necesita tecnología, pero también liderazgo humano.

CONALEP Chihuahua 2030

Formamos jóvenes capaces de comprender la tecnología, dirigir el cambio y transformar su comunidad.