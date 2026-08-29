El Presidente Municipal, Héctor Ortiz Orpinel, en compañía del director de Desarrollo Social, Hugo Vallejo Quintana y la Síndica Municipal, Ana Carmen Estrada, encabezaron esta entrega.

El alcalde dijo que se van a seguir otorgando estos apoyos y van a estar atendiéndolos en lo que necesiten.

“Les agradecemos mucho su participación, el Gobierno Municipal no puede hacer todo solo, por eso me da mucho gusto que ustedes mismos se organicen, que nos vayan diciendo por dónde le damos y nosotros partir de ahí”, comentó.

“Todavía nos faltan muchas cosas por hacer, pero ahorita les quisimos traer esta cruzada, decían que Juárez no iba a cambiar y ahí vamos abarcando todo”, agregó.

Resaltó que van a seguir contando con el apoyo del Gobierno Municipal, para lo que les vaya faltando.

“Vamos a atender todo lo que es la zona rural y está a la primera cruzada que se realiza, lo que buscamos es atender estas zonas de Juárez”, agregó.

Dijo que hay mucho abandono, pero desde la administración del Presidente Municipal con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, hasta ahora ya se han tenido varias acciones muy importantes en este sector.

Por su parte, el director de Desarrollo Social, Hugo Vallejo, indicó que van a estar apoyando a 100 familias que viven en esta zona rural.

“Me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes y estar otorgándoles estas despensas”, señaló el funcionario.

“Me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes y sobre todo agradecerles que nos reciban hoy para entregarles estas despensas”, expresó la Síndica Municipal.

“Estos apoyos por parte de la Dirección de Desarrollo Social están llegando a todos ustedes, venimos a decirles que estamos a sus órdenes, que vamos a seguir apoyándolos en lo que necesiten”, agregó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en territorio y acercando los programas municipales a las familias juarenses.