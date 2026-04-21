Solo un foco rojo y un claxon: el peligroso cruce del tren

Un video enviado por lectores de juareznoticias.com ha puesto en evidencia una preocupante situación en uno de los cruces ferroviarios más transitados de Ciudad Juárez: la aparente falta de infraestructura adecuada para advertir el paso del tren en el cruce del bulevar Zaragoza y el eje vial Juan Gabriel.

De acuerdo con las imágenes, durante la noche los únicos elementos que alertan a los conductores sobre la cercanía del tren son un foco rojo intermitente y el sonido del claxon de la locomotora. Sin embargo, la visibilidad es limitada, lo que dificulta detectar a tiempo la aproximación del ferrocarril.

En el video se observa cómo los automovilistas reducen la velocidad y se detienen únicamente al percatarse del sonido del tren o del encendido de la señal luminosa, lo que evidencia la ausencia de mecanismos más robustos como barreras automáticas, plumas de contención o señalización preventiva suficiente.

Este cruce forma parte del trayecto ferroviario que recorre el eje vial Juan Gabriel, una de las arterias más importantes de la ciudad, por donde además circulan constantemente vehículos de carga pesada, incluidos transportes con materiales potencialmente peligrosos como combustibles.

La falta de infraestructura adecuada en este punto representa un riesgo latente de accidente, especialmente en horarios nocturnos, cuando la visibilidad disminuye considerablemente y el flujo vehicular continúa siendo alto.

Ciudadanos han señalado que esta problemática no es exclusiva de este cruce, sino que se repite en varios puntos a lo largo del eje vial, lo que incrementa la preocupación por la seguridad vial en zonas donde convergen trenes y tránsito urbano.