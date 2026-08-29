Como un reconocimiento a su extraordinaria aportación artística, cultural y humana, el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, entregó de manera póstuma las Llaves de la Ciudad al cantautor Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel.



La distinción fue recibida por Jean Gabriel Aguilera, hijo del “Divo de Juárez”, en el marco del Festival Juárez Juangabrielísimo 2026.



Acompañado por integrantes del Ayuntamiento, el alcalde destacó que este reconocimiento representa un acto de justicia histórica hacia un artista que durante toda su trayectoria mantuvo un profundo vínculo con esta frontera, ciudad en la que encontró oportunidades, construyó su carrera y cuyo nombre llevó a escenarios de México y el mundo.



Explicó que las Llaves de la Ciudad simbolizan que quien las recibe tiene abiertas permanentemente las puertas de Juárez, pues se trata de una distinción reservada para personas que han demostrado su amor por la comunidad a través de sus obras, talento y aportaciones.



“En el caso del maestro Juan Gabriel, esas puertas nunca estuvieron cerradas; él las abrió para el mundo”, expresó Ortiz Orpinel.



Recordó que Alberto Aguilera llegó desde niño a Ciudad Juárez, donde creció, estudió y trabajó, además de encontrar sus primeros espacios para desarrollar el talento que años después lo convertiría en uno de los artistas mexicanos más reconocidos.



En las calles, parques, hogares y escenarios de esta frontera encontró a una comunidad que lo hizo suyo y que, con el paso de los años, se convirtió en parte fundamental de su historia.



Ortiz Orpinel destacó también las acciones emprendidas para mantener vigente la memoria del intérprete, entre ellas el Festival Juárez Juangabrielísimo, que este año celebra su quinta edición, así como el Museo Juan Gabriel, espacios que contribuyen a fortalecer la identidad cultural y la vocación turística de la frontera.



Por su parte, la regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez recordó que en 2019 el Honorable Ayuntamiento estableció la entrega simbólica de las Llaves de la Ciudad como una distinción destinada a reconocer a personalidades eminentes cuya trayectoria haya dejado una huella profunda en la comunidad.



Indicó que el pasado 12 de agosto de 2026, el Cabildo aprobó otorgar de manera póstuma esta distinción a Juan Gabriel y autorizó al Presidente Municipal para realizar la entrega a quien representa a la familia y el legado del homenajeado.



“Juan Gabriel es de Juárez y Ciudad Juárez es también parte de Juan Gabriel”, afirmó la regidora.



Con más de mil composiciones, la trayectoria del Divo de Juárez forma parte del patrimonio cultural de México, mientras que para esta localidad representa un vínculo particularmente cercano, construido desde los primeros años de su carrera y fortalecido a través de generaciones.



Su música continúa reuniendo a familias, fortaleciendo la identidad cultural y proyectando a Juárez como una tierra de talento, esfuerzo y resiliencia.



Las Llaves de la Ciudad simbolizan también la esencia de sus habitantes: una frontera que recibe con los brazos abiertos, reconoce a quienes contribuyen a escribir su historia y mantiene sus puertas abiertas para quienes encuentran aquí un lugar para crecer, trabajar, soñar y trascender.



En la ceremonia estuvo presente Felipe Rojas, en representación de la familia del Divo de Juárez, así como la síndica Ana Carmen Estrada García.

También asistieron los regidores María Dolores Adame Alvarado, Martha Patricia Mendoza Rodríguez, Dina Salgado Sotelo, Antonio Domínguez Alderete, Pedro Alberto Matus Peña, Héctor Hugo Avitia Arellanes, Mayra Karina Tapia Castillo, José Mauricio Padilla, Alejandro Jiménez Vargas y Luz Clara Cristo Sosa.