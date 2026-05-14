Con el propósito de fortalecer la colaboración académica y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional para las y los estudiantes, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) y el Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc llevaron a cabo la firma de un Convenio de Colaboración Interinstitucional.

El convenio fue suscrito por Omar Bazán Flores, Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, y Armando Serrano Salomón, Director del Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc, quienes refrendaron el compromiso de ambas instituciones con la formación integral de las y los jóvenes chihuahuenses.

Este acuerdo tiene como objetivo establecer mecanismos de cooperación que permitan impulsar acciones conjuntas en materia de continuidad educativa, capacitación, vinculación académica, desarrollo profesional y proyectos de interés común, contribuyendo al fortalecimiento de la calidad educativa en el estado, cabe señalar que esta alianza viene a favorecer a 600 estudiantes del plantel Cuauhtémoc.

La firma de este convenio representa una alianza estratégica orientada a generar mayores oportunidades para las y los egresados de CONALEP Chihuahua, facilitando su acceso a estudios de nivel superior y promoviendo una transición académica sólida hacia programas universitarios y tecnológicos.

Asimismo, esta colaboración permitirá el intercambio de conocimientos, experiencias y recursos entre ambas instituciones, fortaleciendo la educación técnica y superior en beneficio de la comunidad estudiantil.

“En CONALEP Chihuahua seguimos construyendo alianzas que abran nuevas oportunidades para nuestras y nuestros estudiantes. Este convenio con el Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc representa un paso importante para fortalecer la continuidad académica y preparar jóvenes con mayores herramientas para enfrentar los retos profesionales y productivos de nuestro estado”, expresó Omar Bazán Flores.

“La suma de esfuerzos entre instituciones educativas es fundamental para ofrecer una formación de calidad y ampliar las oportunidades de crecimiento para las y los jóvenes. Este convenio fortalece la vinculación académica y consolida el trabajo coordinado en favor de la educación en Chihuahua”, señaló Armando Serrano Salomón.

Con acciones como esta, CONALEP Chihuahua reafirma su compromiso con la excelencia educativa, la vinculación interinstitucional y la generación de alianzas estratégicas que impacten positivamente en el desarrollo académico, profesional y social de sus estudiantes.