El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la entrega de rehabilitación del sistema de alumbrado público del Periférico Camino Real, obra que beneficiará directamente a miles de habitantes del norponiente de la ciudad y fortalecerá la seguridad vial en esta arteria.



Durante el evento, el alcalde destacó que la obra forma parte del esfuerzo permanente de la administración municipal por atender el rezago histórico en infraestructura urbana.



“Juárez tiene un rezago brutal. Por cada obra que inauguramos, falta mucho por hacer, pero seguimos avanzando y trabajando sin descanso.

No nos vamos a detener, no vamos a descansar, la transformación de Juárez tiene que llegar”, expresó.



El Presidente Pérez Cuéllar informó que durante su administración se han instalado más de 120 mil luminarias en distintos sectores como parte de la estrategia para construir un Juárez más seguro y mejor iluminado.



Así mismo señaló que en esta primera etapa se contempló la rehabilitación de alumbrado público en 7.3 kilómetros del Camino Real y adelantó que próximamente iniciarán trabajos en otros 8 kilómetros de esta vialidad.



El director general de Obras Públicas, Daniel González, explicó que la obra representó una inversión cercana a los 38 millones de pesos e incluyó la instalación de 14 mil metros de cableado, subestaciones eléctricas, contratos ante la Comisión Federal de Electricidad y un total de 450 lámparas nuevas distribuidas en 63 superpostes.



Además, indicó que gracias a un ahorro en la ejecución del proyecto fue posible ampliar los trabajos hacia el área del puente Cuacos, donde se colocaron 37 arbotantes adicionales y ocho luminarias debajo del puente.



“Es una obra muy necesaria para esta parte de la ciudad, una vialidad fundamental que conecta al norponiente de Juárez”, indicó.



Por su parte, el director general de Servicios Públicos Municipales, César Alberto Tapia Martínez, resaltó que el Camino Real permaneció por muchos años en el abandono, con infraestructura dañada y amplios tramos completamente oscuros.



Comentó que diariamente circulan más de 5 mil 400 vehículos por esta vialidad y alrededor de 30 colonias utilizan esta ruta como acceso principal.



Además de la instalación del nuevo alumbrado, explicó que se realizaron labores integrales de limpieza mediante el programa Cruzada del Cambio, retirando más de 2 mil 200 toneladas de tierra de arrastre y escombro a lo largo de 11 kilómetros.



“Estamos construyendo una ciudad más limpia, más iluminada y más segura”, afirmó Tapia Martínez.



Durante la entrega de la obra, Mary Betancourt, vecina del sector agradeció al Presidente Municipal por la instalación del nuevo alumbrado en el Camino Real, al señalar que durante 13 años la zona permaneció oscura, situación que provocaba accidentes.



Por su parte, Elizabeth Villa, otra habitante del área, destacó que las nuevas luminarias brindarán mayor seguridad a las familias y automovilistas que diariamente transitan por el Periférico Camino Real.