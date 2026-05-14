La Dirección de Protección Civil del Municipio informó que para este jueves se espera una temperatura máxima cercana a los 35 grados centígrados, mientras que la mínima rondará los 21 grados, por lo que se prevé una jornada con ambiente caluroso durante gran parte del día.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la probabilidad de lluvia será mínima, entre un 0 y 2 por ciento. Además, se esperan vientos con velocidades de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 26 y 40 kilómetros por hora, principalmente después de las 12:00 del mediodía y antes de las 10:00 de la noche.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional explicó que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se establecerá en el occidente y centro del país, situación que favorecerá un incremento en las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional durante las próximas horas.