Con el objetivo de fortalecer la continuidad educativa de las y los jóvenes chihuahuenses, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) y la Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH), en las instalaciones del Audiovisual del Plantel CONALEP Chihuahua I.

El evento contó con la presencia de autoridades educativas estatales y directivos de ambas instituciones, quienes refrendaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para generar mayores oportunidades académicas para estudiantes de nivel medio superior.

Durante el acto protocolario se destacó que este convenio permitirá establecer mecanismos de apoyo para estudiantes del CONALEP que deseen continuar sus estudios en la Universidad Politécnica de Chihuahua, contemplando beneficios como becas de inscripción, apoyos de transporte y facilidades para la transición de la educación media superior a la educación superior.

En su mensaje, Cristopher James Barousse señaló que la colaboración entre instituciones educativas es clave para ampliar las oportunidades de formación profesional de los jóvenes.

“Este convenio representa una puerta abierta para las y los estudiantes del CONALEP que buscan continuar su preparación profesional. En la Universidad Politécnica de Chihuahua encontrarán un espacio para desarrollar su talento, fortalecer sus conocimientos y prepararse para los retos del sector productivo.”

Por su parte, Omar Bazán Flores destacó la importancia de generar alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo académico de la juventud chihuahuense.

“En CONALEP trabajamos para que nuestras y nuestros estudiantes tengan más oportunidades de crecimiento. Este convenio fortalece la vinculación con la educación superior y permitirá que muchos jóvenes continúen su formación profesional con apoyos que faciliten su acceso a la universidad.”

Como parte del evento, el director general estatal invitó a estudiantes destacados del CONALEP a compartir sus experiencias académicas y presentar algunos de los proyectos emprendedores que han desarrollado durante su formación, demostrando el talento y la capacidad de innovación de la comunidad estudiantil.

Posteriormente se realizó la firma oficial del convenio de colaboración y la fotografía protocolaria, formalizando así el acuerdo entre ambas instituciones.

Al finalizar el evento, Cristopher James Barousse sostuvo un encuentro con estudiantes de sexto semestre, a quienes ofreció una charla sobre las fortalezas académicas, programas educativos y oportunidades de desarrollo que ofrece la Universidad Politécnica de Chihuahua, invitándolos a continuar su formación profesional.

Con este acuerdo, CONALEP Chihuahua y la Universidad Politécnica de Chihuahua reafirman su compromiso de trabajar de manera conjunta para impulsar la educación, el talento y el futuro de las y los jóvenes chihuahuenses.