El Gobierno del Estado, a través del trabajo coordinado de diversas dependencias, fortalece las acciones de mejoramiento urbano en distintos sectores de Ciudad Juárez mediante el programa “En tu colonia, Cuenta Conmigo”.

El programa trata de una estrategia enfocada en atender el rezago de infraestructura, rehabilitar espacios públicos y elevar la calidad de vida de las familias juarenses.

Carlos Ortiz Villegas, representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, informó que el programa tiene como objetivo intervenir colonias que presentan necesidades prioritarias en materia de vialidades, áreas verdes, equipamiento urbano y espacios educativos, con el propósito de generar entornos más seguros, funcionales y dignos para la población.

Explicó que las acciones contemplan trabajos integrales de bacheo, rehabilitación de camellones, pintura de guarniciones y pasos peatonales, limpieza de drenajes pluviales y reforestación de parques, escuelas y espacios de convivencia comunitaria.

“Buscamos recuperar los espacios públicos, mejorar la movilidad y atender las necesidades más urgentes de las colonias para que las familias puedan desarrollarse en mejores condiciones”, señaló.

Dentro de la estrategia también se contempla el fortalecimiento de la infraestructura educativa. Las escuelas ubicadas en las zonas intervenidas recibirán trabajos de pintura exterior, impermeabilización, rehabilitación de instalaciones, dotación de mobiliario y equipamiento escolar, con el objetivo de brindar mejores condiciones para el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

Para la ejecución de estas acciones participan de manera coordinada la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE), la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) y el DIF Estatal.

Ortiz Villegas destacó que, hasta el momento, el programa ha beneficiado a habitantes de los fraccionamientos y colonias Los Sauces, Tercera Burócrata, El Granjero, Infonavit Casas Grandes, El Barreal y Melchor Ocampo.

Asimismo, indicó que el programa continuará expandiéndose a otros sectores de la ciudad conforme se identifiquen necesidades prioritarias y exista coordinación operativa entre las dependencias participantes.

Las personas interesadas en que su colonia sea considerada para futuras intervenciones pueden acudir a la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez para presentar su solicitud.