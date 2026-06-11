-Alcalde señala intento del PAN por frenarlo rumbo al 2027.

El alcalde Juarense Cruz Pérez Cuéllar, calificó como un intento por frenar el crecimiento de Morena en Chihuahua, la iniciativa impulsada por diputados del Partido Acción Nacional para obligar a que el partido postule a una mujer como candidata a la gubernatura en 2027.

Durante una rueda de prensa, el Presidente Municipal aseguró que la propuesta tiene una clara dedicatoria política y advirtió que busca limitar la decisión que corresponde exclusivamente a los partidos políticos dentro de los lineamientos establecidos por las autoridades electorales.

“Dicen que no tiene dedicatoria, pero yo sentí la pedradota”, expresó.

Pérez Cuéllar sostuvo que la iniciativa es anticonstitucional, ya que pretende imponer desde el Congreso del Estado quién debe ser candidato o candidata de Morena en Chihuahua.

“El PAN no va a definir quién encabeza a Morena, ni lo va a definir el Congreso del Estado. Yo sé que tienen miedo porque saben que vamos muy bien y que nuestro movimiento sigue creciendo en Chihuahua”, afirmó.

El alcalde explicó que la normativa electoral vigente establece que de las 17 gubernaturas que estarán en juego, al menos nueve deben ser encabezadas por mujeres y ocho por hombres, pero corresponde a cada partido político determinar en qué estados postulará a hombres o mujeres.

En ese sentido, señaló que la decisión sobre quién representará a Morena en Chihuahua corresponde únicamente al partido y no a una reforma promovida desde el Poder Legislativo estatal.

“Lo que quieren hacer es decidir desde ahora que Chihuahua sea exclusivamente para una mujer. Eso no les corresponde”, sostuvo.

Pérez Cuéllar también recordó que recientemente comenzó a circular información que ubicaba a Chihuahua entre los estados reservados para una candidatura femenina, situación que, dijo, coincidió con la presentación de la iniciativa panista.

A pesar de ello, se mostró confiado en que cualquier modificación de ese tipo sería revertida en los tribunales electorales.

“Estoy convencido de que esa propuesta no puede prosperar. Incluso si la aprobaran, terminaría cayéndose en la Sala Superior del Tribunal Electoral”, señaló.