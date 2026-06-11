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Trabajará con regularidad Seguridad Vial este jueves 11 de junio

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La Coordinación de Seguridad Vial da a conocer a la ciudadanía que el área de cajas, entrega de documentos y permisos vehiculares laborará en un horario normal de las 08:00 a las 15:00 horas mañana jueves 11 de junio.

Lo anterior, toda vez que se anunció la suspensión de actividades administrativas a las 12:00 de mediodía, con motivo de la inauguración del mundial de fútbol, por lo que se invita a la ciudadanía a realizar sus pagos o efectuar estos trámites en un horario normal.

Se le recuerda a la población que el área operativa se mantiene activa de manera ininterrumpida las 24 horas durante los 365 días del año.

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